Čerstvé i sušené ovoce, koření, ořechy, káva i kakao. Pochutiny přímo ze srdce Afriky si můžete koupit i u nás v Čechách. Navíc tím podpoříte tamní farmáře, od kterých prodejce suroviny za přijatelné ceny vykupuje.

„Od malých farmářů a pěstitelů vykupujeme ovoce a dovážíme ho do Čech. Podporujeme totiž malé komunity v méně rozvinutých oblastech Ugandy. Pomáháme jim tak k lepšímu živobytí a k ochraně místní přírody,“ upřesnil jeden z prodejců a pořadatelů afrických trhů Jan Starosta, který s nimi objíždí města po celé republice, Liberecký kraj nevyjímaje.

Další možností, kde jídlo z černého kontinentu sehnat, je internetový e-shop virunga.cz. Podle Starosty lidé však udělají nejlépe, když zajdou na zmíněné trhy. „Nasajete zde jedinečnou atmosféru. Lidé mohou navíc ovoce ochutnat, ohmatat si ho a pak teprve zakoupit. A nebo jen pobýt v tak trochu jiném prostředí, než jsou zvyklí,“ doplnil Starosta.

On sám by na trzích doporučil nevynechat mango stan. Lidé v něm najdou například asijský česnek, který je velmi chutný a sladký. „Oblíbené je také dračí ovoce, nejen kvůli chuti, ale také kvůli zajímavé růžové barvě,“ popsal pořadatel.

Rozdíl mezi africkým a typickým českým tržištěm je nejen v exotickém a unikátním ovoci, zelenině a dalších pochutinách, ale také v tom, že platíte až při odchodu z areálu. Naposledy se takové africké trhy konaly na zahradě Pivovaru Volt u jablonecké přehrady. Někteří návštěvníci se pak divili, kolik musejí při odchodu zaplatit. Jenže čerstvé ovoce dovezené přes půlku světa něco stojí. „Přítel chtěl dračí ovoce, ale jedno kilo stálo 480 korun. To mi přišlo zkrátka dost,“ prohlásila jedna z návštěvnic trhu, která si ovoce ve velikosti grapefruitu nakonec neodnesla.

Letecké dodávky

Firma dováží zboží letecky každý týden. „V pondělí se zadá objednávka, ve středu se připravuje v Ugandě a v pátek už zboží máme na letišti v Praze. O víkendech rozvážíme. Je to vlastně nejčerstvější ovoce z Afriky,“ doplnil Starosta, který sám do Ugandy jezdí. „Můžete se spolehnout, že u nás je všechno bez chemických postřiků, konzervantů a přidaných cukrů. Dbáme na to, aby ovoce bylo tak akorát zralé a chutnalo přesně jako v Africe,“ podotkl.

Lidé si mohou na zmíněném e-shopu objednat různé druhy banánů od červených po zelené, dračí ovoce, jackfruit, avokádo, mango, aloe vera a další druhy exotického ovoce a zeleniny přímo z afrických zahrádek. „Všechno je ručně vypěstované, nejedná se o žádný sběr z velkých plantáží. A dovezené nejkratší cestou rovnou z Ugandy,“ zdůraznil Starosta.

Africké trhy se konají po celé republice. V rámci Libereckého kraje nejčastěji v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Nejbližší se uskuteční v krajském městě v neděli 1. prosince v Lidových sadech. V rámci trhů funguje i sbírka oblečení a hraček pro děti farmářů z Ugandy.