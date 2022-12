Děti letos znovu potěší Strom přání na nádvoří radnice, který s výjimkou loňské přestávky letos už pošestnácté ozdobí svými přáníčky děti všech věkových kategorií. Každé z dětí, které se ke stromku vypraví, dostane příležitost tam zanechat na lístečku ručně napsané tajné přání, které se jim pak může vyplnit. „Ze všech lístků, které děti pod stromek na nádvoří doručí, vylosuje vedení města přibližně dvacet pět šťastlivců, kterým pak na začátku příštího roku splníme jejich přání a pozveme je i na návštěvu radnice,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Nádvoří se Stromem přání bude veřejnosti volně přístupné od 28. listopadu. Poslední příležitost zanechat na místě své přáníčko budou mít děti 23. prosince. Přístup do vnitrobloku radnice bude možný každý všední den vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin, ale také o sobotách, kdy bude vstup možný v čase od 8.00 do 14.00 hodin. V neděli je objekt radnice uzavřen.

„Lístečky, na které děti můžou přímo na místě napsat svá tajná vánoční přání, jsou připraveny v košíku přímo u stromku. Stejně tak si je ale můžou přinést s sebou. Kromě přání nezapomeňte na lístek uvést i svůj kontakt,“ dodala Kodymová.