/FOTO, VIDEO/ Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem zboží a programem pro děti i dospělé se uskutečnily poslední listopadový víkend na zámku Sychrov v přilehlém parku.

Adventní trhy na Sychrově zpestřili čerti. | Video: Miloslava Kroužková

Celoročně přístupný zámek si pro návštěvníky připravil adventní a vánoční prohlídky, které představí nejenom zámecké či hradní prostory v nejkouzelnějším a nejtajemnějším období v roce. Návštěvníci se dozví řadu zajímavostí, zvyků a tradic. Zjistí i to, co se v minulosti servírovalo na šlechtické tabule, jak je to s barvami svíček na adventním věnci, že dárky se dříve nebalily a hlavně – obvykle býval pod stromečkem pouze jeden.

