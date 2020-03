„Největší zájem je o drogerii, o nádobí a další praktické věci. Lidé sem nechodí jen pro oblečení. Maminky samoživitelky si k nám chodí například pro hračky nebo knížky pro děti,“ vysvětlila vedoucí charitativních obchodů Milena Čančíková.

„Zatím máme otevřeno v pilotní podobě. Navazujeme na dva obchody, které už dobře fungují v Turnově,“ doplnil její slova vedoucí regionálního pracoviště ADRY Michal Čančík, jenž zároveň vyzval Liberečany, kteří mohou něco darovat, aby neváhali. „Může to být cokoli. Před lety jsme projeli podobné obchody v Anglii, která je mekkou charitativních prodejen, a viděli jsme, že tam prodávají opravdu všechno možné,“ poznamenal Čančík s tím, že výhledově by rádi nabízeli i objemnější kusy, jako jsou například domácí spotřebiče nebo nábytek.

„To je ale zatím jen vize do budoucna,“ dodal vedoucí, který dva roky působil jako ředitel ADRY a v současnosti dochází do liberecké vazební věznice jako kaplan. Proto se mu do projektu daří zapojovat i vězně, kteří pro obchůdky vyrábějí drobné dárkové předměty nebo pomáhali upravit prostory prodejny.

„Množí se samy“

Liberecký obchod je v pořadí čtyřiadvacátý, který ADRA v republice provozuje. Vůbec první založila před deseti lety sama Milena Čančíková, a to ve Frýdku-Místku. Brzy k němu přibyly další dva. „Pak už se množily nějak samy,“ poznamenala s úsměvem. Podle ní je důležité, že obchody jsou finančně soběstačné. Aby Čančíkovi eliminovali náklady, jsou i zdejší prodavači dobrovolníci. Liberecká ADRA tak vyzývá zájemce o práci v obchůdku, aby se na ně obrátili.

Dobrovolnické centrum ADRA funguje v Libereckém kraji od července 2018. Během té doby se mu podařilo otevřít dva charitativní obchůdky v Turnově, za sebou mají také nábor dobrovolníků pro domov SeneCura Senior Centrum Liberec. Podle Čančíka by v dobrovolnických projektech chtěli pokračovat. „Nejprve ale musím zmapovat terén a najít místa, kde je potřeba pomoci,“ uzavřel vedoucí pobočky.

Adventist Development and Relief Agency je mezinárodní humanitární organizaceposkytující pomoc lidem v nouzi.

ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V ČR pracujeod roku 1992.

V ČR ADRA koordinuje 15 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým.