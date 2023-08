Při hledání potenciálně vhodných prostor pro nové prodejny posuzují faktory jako dostatečně velká prodejní plocha, dobrá viditelnost prodejny, možnosti parkování a snadná dostupnost. Právě lokalita podle regionálního ředitele Actionu hraje důležitou roli při expanzi a Plaza Liberec splňuje veškeré jejich požadavky. Nová liberecká prodejna disponuje vynikající dostupností z historického i obchodního centra města. „V Actionu, který je u Nisy, jsem byla jednou, když se otevírala. Teď sem budu chodit nakupovat častěji, protože to mám blíž a ušetřím čas. Už jsem si vyhlédla i nějaké vánoční dárky,“ svěřila se Deníku jedna ze zákaznic Milada.

Nový obchod nabízí prodejní plochu 749 metrů čtverečních a zákazníci si mohou vybírat ze 6 000 produktů ze ze 14 kategorií od zboží každodenní spotřeby po vybavení pro speciální příležitosti či sezónní nabídku. Řetězec zprostředkovává široký, pečlivě sestavený sortiment, do něhož každý týden zařazuje 150 nových produktů. Více než 1 500 položek pak stojí méně než 25 korun a průměrná cena produktu nepřesahuje 50 korun. „Jsme důkazem, že kvalitní a udržitelné výrobky lze nabídnout i za nízké ceny. Zvyšování kvality výrobků se u nás věnují specializované týmy, které pořád rozšiřujeme,“ zdůraznil Nitek.

Nová prodejna se tak stala jedním z kotevních nájemců, kteří do „nové Plazy“ přišli a posouvají její přerod. „Z našich zkušeností již víme, že některé nákupní lokality ožily poté, co jsme v nich otevřeli prodejnu. Action má potenciál přitáhnout do těchto lokalit nové zákazníky, z čehož pak těží i menší místní obchody,“ podotkl Nitek.

VIDEO: Action otevřel svou prodejnu v Liberci, přivítal první zákazníky

Podle manažerky obchodního centra Plaza Liberec Gabriely Vrzalové nejde změny celého centra realizovat mávnutím proutku a pokud musí ještě udržovat chod a provoz ostatních nájemců, je možné změny realizovat pouze postupně. „Pokud bychom měli uvést něco, co naše návštěvníky bude zajímat, pak by to bylo třeba rozšíření prodejny Billa, se kterou nyní jednáme o rozšíření prodejny tak, aby mohla návštěvníky obchodního centra uspokojit kompletním sortimentem,“ nastínila plány s tím, že další změny ohlásí později.

S ohledem na všechny změny, které v Plaze probíhají a budou probíhat, se dá říci, že už je pouze minimum prostorů k pronájmu. „A hlavně se týká výhradně nájemců, kteří zapadají do nového konceptu obchodního centra, který například v přízemí je zaměřen pouze na nákupy každodenních potřeb a food & deli,“ dodala Vrzalová.