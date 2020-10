Zdroj: DeníkHlasovací komise tak dorazí za těmito voliči domů.

„Hlasování do zvláštní přenosné schránky probíhá dnes 2. října od 7 do 22 hodin a případně dále i v sobotu 3. října od 7 do 14 hodin, přičemž v sobotu lze tuto lhůtu prodloužit o další 3 hodiny (do 17:00), aby se umožnilo odhlasovat všem voličům, kteří o tento způsob hlasování požádali,“ vysvětlil mluvčí kraje Filip Trdla a dodal, že pro dnešní den tak bylo „aktivováno“ všech 5 komisí pro hlasování.