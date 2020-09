Přesně 38 minut trvala cesta vlakem z libereckého nádraží do 20 kilometrů vzdáleného Turnova. Pokud byste pokračovali vlakem do Prahy a měli štěstí, že na trati nebude výluka a vlak nenabere jiné zpoždění, zdolali byste zbytek cesty za hodinu a 55 minut. Liberec je totiž jediným krajským městem u nás, které nemá přímé železniční spojení s metropolí. 140 kilometrů dlouhá trať trvá rychlíkem přes dvě a půl hodiny, „courákem“ skoro čtyři. Tedy jen o zhruba čtvrthodinu méně než cesta vlakem z Prahy do Berlína.

Právě tato dopravní anomálie byla důvodem, proč si Deník pro setkání lídrů, kteří se už za týden utkají o křeslo hejtmana, zvolil právě cestu veřejnou dopravou. A nejen proto. V anketě Deníku si čtenáři Libereckého kraje vybrali právě dopravu jako největší problém regionu.

Vlakem do Prahy? Pomalé a drahé

A i když se řeč pochopitelně stočila i na témata údržby silnic, její financování i na meziměstskou autobusovou dopravu, cesta do Prahy ovládla úvod debaty. Klidné a kultivované, která i přes odlišnost pohledů plynula ve věcné rovině.

Ačkoliv kraj železnici do Prahy pochopitelně nepostaví, bylo zajímavé sledovat pohledy jednotlivých politiků. Třeba i z pohledu osobní zkušenosti. „Vlakem jsem jel naposledy z Turnova do Prahy, když jsem měl auto v servisu. Bylo to pomalé, drahé a nekomfortní. Chybělo připojení i klimatizace,“ shrnul Zbyněk Miklík za Piráty. Jako opačný příklad uvedl železniční spojení s Ostravou, které je rychlé a komfortní. „Jezdil jsem tam často, cestou vyřídil spoustu věcí a ani by mě nenapadlo absolvovat cestu autem,“ doložil.

Podle Jiřího Klápště z koalice Společně pro kraj jezdí denně z regionu za prací do Prahy tisíce lidí. „To představuje ohromný potenciál pro osobní dopravu a nejen pro ni,“ poukázal na množství nákladní přepravy, která přetěžuje rychlostní silnici. „Když máte štěstí, jedete z Turnova do Prahy čtyřicet minut, připomínám, když máte štěstí. A to jen na Černý Most. Rychlostním koridorem byste byli za hodinu přímo v centru,“ porovnal. A dodal, že k financování by se mohly využít evropské peníze, jejichž čerpání nebude věčné.

Také podle Františka Peška z KSČM by železnice zabránila dopravním kolapsům, protože by se dala využít i pro nákladní dopravu. „Ničení silnic, zácpy, tomu by se dalo předejít, kdyby se nákladní doprava přesunula na železnici. Problémem je bohužel to, že řada fabrik zrušila železniční vlečky,“ řekl a připomněl, že třeba další těžbu na Tlustci podmínili krajští komunisté právě využitím železnice. V názoru, že nákladní doprava by se měla větší měrou vrátit na železnici, ho podpořila i krajská radní za ANO Jitka Volfová.

O vybudování lepšího železničního spojení do Prahy usiluje kraj už léta. Naráží přitom na studie, které pro tento účel nechává zpracovávat Správa železnic a které opakovaně tvrdí, že se stavba koridoru nevyplatí.

S tím se nechce smířit ani současné vedení kraje, ani noví politici, kteří do něj mají nakročeno. „Podle jedné studie to nebylo efektivní, ale v okamžiku, kdy projevila zájem boleslavská Škodovka, najednou efektivita vychází. Zajímalo by mě, z jakých podkladů studie vychází. Podle mě je třeba, aby kraj zadal vlastní vstupy a ty pak obhajoval,“ domnívá se Zbyněk Miklík.

Podle Jindřicha Felcmana z koalice Pro KRAJinu je ale železniční spojení debatou, která nikam nevede. „ Podle mě má stát, který navíc udělal 500miliardovou sekeru v rozpočtu, jiné priority než železnici do Liberce,“ zmínil. „Kraj by se měl zaměřit třeba na lepší železniční propojení mezi Libercem a Českou Lípou,“ dodal.

Chce to tlačit a stavbu prosadit

I když i na tom se shodli všichni diskutující, rychlé železniční spojení s Prahou v době kolabující silniční dopravy i nadále považují za důležité. „Rychlostní silnice do Prahy se také stavěla 30 let, ale bylo důležité to nevzdat, jinak by nebyla,“ připomněl lídr ODS a frýdlantský starosta Dan Ramzer, podle kterého má vynaložené úsilí smysl.

„Když bude dobré a rychlé spojení vlakem, lidé ho budou využívat,“ dodal na Felcmanovy pochyby. „Když neexistoval Facebook, také ho nikdo nepoužíval a dnes se bez něj nikdo neobejde. V civilizované Evropě je tento způsob dopravy pro větší vzdálenosti běžný,“ upozornil Ramzer.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro LK) by železnice mezi Prahou a Libercem mohla být i součástí druhého koridoru mezi Prahou a Berlínem. Na poznámku o integraci krajské železniční dopravy pak upozornil, že do tří let by se spojení mezi Libercem a Českou Lípou mělo dostat pod jednu hodinu.