Hrady a zámky chtějí lidem zpestřit kratší sezonu. Otevřeno bude až do listopadu

Až do 1. listopadu chtějí mít letos otevřeno hrady a zámky, i ty v Libereckém kraji. Národní památkový ústav tak vychází vstříc milovníkům památek, pro které letos zůstaly zavřené kvůli koronaviru až do 25. května. To se odrazilo v dosavadní návštěvnosti, která byla až o polovinu nižší než v jiných letech. Zatímco loni navštívilo hrady a zámky v regionu bezmála 455 tisíc lidí, letos jich bylo necelých 287 tisíc.

Zámek Sychrov. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Škvára