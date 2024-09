KUCHAŘ/KA Požadujeme: - Vyučení a zkušenosti v gastronomii výhodou! - Schopnost dodržovat přesné postupy - Pečlivost a vysokou kvalitu práce - Nadšení pro gastronomii a učenlivost - Angličtina výhodou Co nabízíme: - Možnost pracovat v jedné z největších restaurací ve městě - Inspirativní pracovní prostředí - Rozvoj kuchařských dovedností, kompetencí a finančního ohodnocení - Výplatu na pásce. - Strava a nealko nápoje během směny zdarma Hlásit se emailem, telefonicky Po-Pá od 13:00 do 17:00 nebo osobně v době od 14:00 do 22:00 na adrese Dr. Milady Horákové 391/1, Liberec. 35 000 Kč

