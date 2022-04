Strategické město

Donbas si za hlavní cíl svého úsilí zvolila armáda pod vedením Vladimira Putina po sérii hrozivých neúspěchů především na severu Ukrajiny. Její úspěch však závisí na dobytí strategických obcí, jako je například právě Barvinkove.

Samotné desetitisícové město dnes připomíná spíše vojenskou základnu se stovkami vojáků, kteří neustále přijíždějí a odjíždějí z centrálního náměstí dál na frontu. Právě zde objevili reportéři SkyNews příslušníky dobrovolnického praporu, kteří čekali na transport.

Většina z nich vypadala velmi mladě, odhadem jim bylo kolem dvaceti let. Jeden z vojáků si nervózně pohrával s pojistkou na svém samopalu, druhý se oháněl AK-47 způsobem, který značně znervózňoval.

„Pak k nám přistoupil příslušník praporu jménem Vandal a zeptal se, jestli u sebe máme nějakou pásku,“ píše reportér John Sparks. Ukrajinští vojáci si totiž pro identifikaci omotávají modrou pásku kolem pravé ruky, aby nedošlo k tomu, že se navzájem zastřelí. „Žádnou pásku jsme neměli, ale tento dotaz vyvolal nečekanou interakci,“ popisuje Sparks.

Pětadvacetiletý výřečný Vandal, mladík z Kyjevské oblasti, prý umí anglicky díky filmům, seriálům a videohrám. Říkal, že ještě nebojoval a jeho jednotka se na frontu chystá poprvé.

Všichni máme strach

„Kdybych řekl, že nemáme strach, byla by to blbost. Každý se trochu bojí, i já. To je normální, to je válka. Nikdo si není jistý, že se vrátí domů. Nikdo neví, jestli ještě uvidí svou rodinu, přítelkyni a další,“ odpověděl s nečekanou upřímností na otázku, jestli se obává toho, co ho čeká.

Na klíčovou otázku, zda mají vojáci potřebné vybavení odpověděl stejně, jako většina jeho kolegů i ukrajinských vládních představitelů, kteří tvrdí, že se svým současným arzenálem nemohou Rusku stačit. „Potřebujeme více vybavení, potřebujeme zbraně, přesné zbraně, abychom mohli s Rusy bojovat lépe a rychleji,“ apeloval.

„Víte, Rusové se teď bojí, zvlášť když viděli Javeliny a NLAW (protitankové zbraně, pozn. red.) a další věci, byli úplně vyděšení. Začali dávat na tanky tyhle sr*čky (kovové protiraketové mřížky, pozn. red.), ale nefunguje to. Oni vědí, že když Javelin zasáhne tank, tak je tank zničený,“ dodal a reagoval tak na dodávku vojenské techniky, kterou Ukrajině dodaly Spojené státy.

Přítelkyni neviděl týdny

Na otázku, jaký je jeho vztah k ruským vojákům a co si nich myslí, odpověděl mladík reportérovi SkyNews jednoznačně: „No, já jsem se na ně snažil dívat jako na lidi, ale poté, co udělali v Buče, je vnímám jako bastardy, kteří musí zemřít.“

Tento pocit je na ukrajinské straně velmi častý a obvyklý, reportér však chtěl vědět, jak vnímá mladý Vandal Rusy jako protivníky a potenciální soupeře na bojišti. V posledních několika týdnech totiž ukrajinští vojáci hojně tvrdí, že Rusové mají tendenci utíkat, když se obě strany střetnou. Pětadvacetiletý mladík však zastává jiný názor.

„Obvykle si lidé myslí, že jsou úplně hloupí, ale když máte proti sobě deset vojáků, tak minimálně jeden z nich bude chytrý a můžete si být jistí, že když s nimi budete bojovat, ten jeden chytrý proti vám půjde. Pokud si někdo myslí, že jsou všichni idioti, tak dlouho nepřežije,“ vysvětluje Vandal.

A co považuje mladý voják ve válce za nejhorší? „Nejsem sice ženatý, ale v Kyjevě jsem nechal svou přítelkyni. Říkala, že je opravdu smutná, ale myslím, že to chápe. Je to obrovsky těžké, když jsem ji už několik týdnů neviděl. Jsem si jistý, že nechce, abych tady byl,“ ukončil své vypravování Vandal čekající na transport do první linie.