Obtížná situace panuje podle ukrajinského serveru ZN.UA v Luhanské oblasti. Ukrajinská armáda tu odrazila sedm ruskýh útoků a stále pokračují boje v ulicích měst. „Některé oblasti Popasné a Rubžného jsou odříznuté od přísunu surovin i zdravotní péče,“ uvedl guvernér oblasti Serhij Hajdaj. „Nepřitel oblast mohutně ostřeluje. O den dříve se ruští okupanti pokusili o útok, ale byli odraženi,“ řekl. Právě východ Ukrajiny je v současné době podle amerických tajných služeb hlavním cílem ruské armády.

Oproti tomu na severu země se ukrajinské armádě daří znovu obsadit okupovaná území a vytlačit poslední zbytky ruských sil. „V některých částech znovu dobytých území mohou pokračovat drobné střety. Řada ruských jednotek, které se ze severu Ukrajiny stahují, bude potřebovat výrazné přezbrojení a doplnění stavů, než bude možné je nasadit do dalších bojů,“ tvrdí britské ministerstvo obrany.

V centru dělostřelecké palby se v pondělí údajně ocitl tým reportérů americké CNN. K incidentu došlo nedaleko města Oleksandrivka jižně od Mykolajivu. „Tým CNN byl jen několik metrů od místa dopadu střel, které zničily jejich auto. Podařilo se jim uprchnout, zažili tak to, co běžní Ukrajinci prožívají každý den,“ popsala americká stanice.

Rusové oznámili, že v pondělí večer zasáhli raketou s vysokou přesností výcvikové zařízení ukrajinské armády, které podle ruského ministerstva obrany sloužilo mimo jiné pro „přijímání zahraničních žoldáků“. Tímto termínem Moskva tituluje dobrovolníky, kteří na Ukrajinu přicházejí bojovat na straně obránců.

VIDEO: Drone footage shows extent of destruction caused by Russia's invasion in the town of Stoyanka near the Ukrainian capital of Kyiv pic.twitter.com/pnPYS0cLBK