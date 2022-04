Ramzan #Kadyrov says he received an order from #Putin to conquer first of all the regions of #Donetsk and #Luhansk and after that #Kyiv and all the other cities. pic.twitter.com/EbH2YxkwaX — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského lze v nejbližší době očekávat mohutnou a rozsáhlou bojovou operaci na východě Ukrajiny. Uvedl to ve svém projevu na sociálních sítích. Ta už podle poradce ukrajinského ministra vnitra Vadyma Denysenka začala. „Nebude to jako v únoru, kdy přišly letecké útoky, výbuchy a my si řekli, že válka začala. Velká ofenziva už de-facto probíhá,“ řekl.

Ukrajinská armáda tvrdí, že Rusové chystají „provokoativní akci“ v sousedním Moldavsku, která má mít za cíl obvinit Ukrajinu z vojenské agrese vůči sousednímu státu. Ukrajinské velitelství to uvedlo ve své pondělí zprávě o vývoji situace v zemi.

„Za posledních 24 hodin odrazily ukrajinské jednotky čtyři nepřátelské útoky v Doněcké a Luhanské oblasti,“ stojí ve zprávě. Ruské jednotky podle Ukrajinců nadále částečně obléhají Charkov a některé oblasti ve městě ostřelují. V Mariupolu zase ruští vojáci útočí na ocelárnu Azovstal. Podle náčelníka charkovské oblastní vojenské správy okupanti začali v Charkovské oblasti aktivně používat nášlapné miny.

Právě Mariupol je v posledních dnech hlavním cílem ruské armády. Zpravodajské služby Velké Británie varují, že by Rusové mohli ve městě použít munici s vysoce hořlavým fosforem. „Stejná munice byla v minulosti v Doněcké oblasti použita,“ uvedlo britské ministerstvo obrany.

Ukrajinská armáda očekává také ruské útoky na dopravní infrastrukturu. Cílem jednoho takového útoku se mělo stát blíže neupřesněné železniční nádraží na východě země. „Dnes v noci bylo ruskými jednotkami ostřelováno další nádraží na východě Ukrajiny. Dál cílí na železniční infrastrukturu. Tentokrát nedošlo k žádným obětem na životech,“ uvedl na sociální síti Telegram šéf ukrajinských drah Oleksandr Kamyšin. Poškozeno podle něj bylo pět lokomotiv, koleje a drážní vedení.

Mariupol v rukou separatistů?

Některé z ruských jednotek, které se stáhly do Běloruska z Kyjeva, se podle odpoledního vyjádření zástupce amerického ministerstva obrany citovaného agenturou Reuters přesouvají na východ. Rusko podle Pentagonu posiluje svoji přítomnost v Donbasu a zvyšuje tam zásobování. Podle USA nicméně nejde o začátek nové ofenzivy.

Proruští separatisté z ukrajinské samozvané Doněcké republiky v pondělí večer oznámili, že mají pod kontrolou přístav v ukrajinském Mariupolu. Informovala o tom agentura TASS. Druhá strana bojů se k této informaci nevyjádřila a z nezávislých zdrojů ji nelze ověřit. „Co se týče přístavu v Mariupolu, tak ten je už nyní pod naší kontrolou," citovala agentura TASS šéfa samozvané Doněcké lidové republiky Denise Pušilina.

V Mariupolu, který už týdny čelí ruskému obléhání, zemřelo přes 10 tisíc civilistů, řekl agentuře AP starosta jihoukrajinského města Vadym Bojčenko. Vzhledem k počtu těl v ulicích ale podle něj může být celkový počet obětí i přes 20 tisíc.

Na východě Ukrajiny se přitom očekává velká ruská ofenziva, na což upozornil mimo jiné rakouský kancléř Karl Nehammer, který se v pondělí sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Šlo o první osobní setkání vedoucího představitele některé z členských zemí Evropské unie s hlavou ruského státu od zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Nehammer po jednání prohlásil, že z něj nemá optimistický dojem, a řekl, že se zjevně chystá rozsáhlý ruský útok.

Ostřelování měst

Řadou ukrajinských měst se i v pondělí ráno znovu rozezněly sirény, které obyvatele varují před vzdušným útokem. Podle britské BBC byly slyšet v Lvovské, Dněpropetrovské, Záporožské, ale také Kyjevské oblasti.

Ukrajinská agentura Ukrinform uvedla, že v noci na pondělí uskutečnila ruská armáda tři raketové útoky na město Mykolajiv na jihu Ukrajiny. Na Twitteru se objevilo video, které údajně zachycuje mohutný výbuch v Mykolajivu. Pravost videa se však zatím nepodařilo jednoznačně prokázat.

Při raketovém útoku na Charkov zahynuly podle guvernéra Charkovské oblasti Olega Synegubova dvě děti. „Ruská armáda dál válčí proti civilistům, protože na frontě se jí nedaří zvítězit,“ napsal na sociální síti Telegram.

Zabití civilisté

Ukrajinci našli další masový hrob s těly zavražděných civilistů. Tentokrát byl podle agentury Ukrinform objeven ve vesnici Buzová nedaleko Kyjeva. Poradce ministra vnitra Anton Heraščenko uvedl, že v hrobě byla uložena těla nejméně 50 obyvatel Buzové.

Rusların kısa bir süreliğine işgal ettiği Kıyiv yakınlarındaki Buzovaya köyünde bir toplu mezar daha bulundu.



Ve yerel sakinler ve görgü tanıkları yollarda öldürülen düzinelerce sivil olduğunu belirtti. pic.twitter.com/UQ6PFAAGpG — Ukrayna Haber ?? (@ukraynahaber) April 11, 2022

Desítky tisíc mrtvých zůstaly po týdnech ruského bombardování a obléhání v přístavu Mariupol. Alespoň to tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Město bylo ruskými jednotkami obklíčeno od 1. března. Žilo tu půl milionu lidí. Půl milionu. Okupanti ho obklíčili a nedovolili ani přísun jídla a vody,“ řekl v projevu k jihokorejskému parlamentu.

Devět řidičů pracujících pro ukrajinskou dobrovolnickou skupinu bylo údajně zadrženo ruskou armádou, uvedl představitel skupiny pro CNN. Všech devět lidí se stále pohřešuje.

Novináři The New York Times připravili mapu míst, kde byla nalezena těla civilistů zavražděných v Buči na předměstí Kyjeva. Zrekonstruovali tak příběhy smrti mnoha z nich.

The New York Times documented the bodies of almost three dozen people where they were killed in Bucha — in their homes, in the woods, in a vacant parking lot — and learned the story behind many of their deaths. Read more: https://t.co/UfJBpaoiY9 pic.twitter.com/PdPPrMi1G6 — The New York Times (@nytimes) April 11, 2022

V ukrajinské Boroďance bylo nalezeno dalších sedm obětí pod troskami budov, informuje agentura Ukrinform.

Válečné ztráty

Ukrajinská armáda v pondělí zveřejnila také aktuální odhad ztrát na straně Ruska. Ukrajinci tvrdí, že v bojích padlo zhruba 19,5 tisíce ruských vojáků, zničeno pak mělo být 725 tanků, přes 1900 obrněných vozidel, 154 letadel, 137 vrtulníků, sedm lodí a stovky dalších kusů vojenské techniky.

Ruská armáda oproti tomu hlásí, že od začátku „zvláštní vojenské operace“ zničila 2079 ukrajinských tanků a obrněnců, 441 dronů, 129 letadel či 99 vrtulníků. Mluvčí ruského ministerstva obrany v pondělí ráno uvedl, že Rusové zničili pomocí řízených střel Kalibr protivzdušná zařízení S-300 rozmístěná na jižním okraji města Dnipro.

Moskva svou vojenskou operaci na Ukrajině před dalším kolem mírových jednání nepřeruší, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro ruskou státní televizi. Lavrov konkrétně řekl, že nevidí důvod nepokračovat v jednáních s Ukrajinou, ale vyzval Moskvu, aby nezastavovala vojenskou operaci, až se strany znovu sejdou.