Nyní je ale pro holiče a kadeřníky čím dál tím těžší si vydělat na živobytí. "Spoustu let byl můj salón místem, kam chodili mladí lidé nechat se oholit a ostříhat podle posledních trendů," řekl BBC jeden z holičů.

Během první vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001 zakázali radikální islamisté výstřední účesy a trvali na tom, že muži musí mít plnovous. Od té doby ale nabraly na popularitě hladce oholené tváře a mnoho Afghánců chodilo do salónů nechat si udělat módní sestřih.

Někteří holiči v hlavním městě Kábulu uvedli, že podobná nařízení už také dostali. Tyto pokyny naznačují, že se do Afghánistánu vracejí přísná pravidla, jaká Tálibán zavedl za své předchozí vlády - navzdory slibům, že tentokrát bude jeho vláda "mírnější".

Afghánské radikální hnutí Tálibán zakázalo holičům v provincii Hílmand holit nebo zastřihovat vousy, protože to odporuje jejich interpretaci islámského práva. Každý, kdo toto nařízení poruší, bude potrestán, napsal s odvoláním na náboženskou policii Tálibánu zpravodajský server BBC News.

