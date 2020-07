„Skvělá zpráva! Můj slovinský protějšek Anže Logar mi potvrdil, že slovinská vláda zařadí od 7. července, tedy od zítra, ČR zpět mezi bezpečné země. Na žlutém seznamu méně bezpečných oblastí ale zůstane Moravskoslezský kraj,“ napsal Petříček na svém twitterovém účtu.

"V tuto chvíli ověřujeme přesné detaily. Mohou být namátkové kontroly, mohou pokračovat některé kontrolní akce, jestli toto nařízení je dodržováno. Ale já bych především chtěl apelovat na naše občany, aby se chovali zodpovědně, aby především tyto podmínky plně respektovali, abychom se nedostali do nějakých problémů v budoucnu," doplnil dnes na dotaz ČTK ministr Petříček.

Také slovinská tisková agentura STA informovala o tom, že slovinská vláda na dnešním korespondenčním zasedání rozhodla vrátit na zelený seznam epidemiologicky bezpečných zemí Českou republiku a Francii. Rozhodnutí vstoupí v platnost v úterý.

Slovinsko dosud uvádělo, že o zařazení země mezi bezpečné rozhoduje na základě toho, kolik lidí se nově nakazilo koronavirem za posledních 14 dní. Limitem pro vrácení Česka mezi bezpečné číslo měla být hodnota pod deset, v neděli byl podle propočtu ČTK tento ukazatel 18,86. Čeští diplomaté a politici se snažili od pátku přesvědčovat Slovince, že epidemiologická situace v Česku je klidná a země má pouze lokální problém se zvýšeným výskytem koronaviru na Karvinsku.

Kompenzace za pokaženou dovolenou

Slovinská vláda v pátek rozhodla, že Česko, Chorvatsko a Francie budou od soboty vyřazeny z takzvaného zeleného seznamu zemí s nízkým rizikem koronavirové nákazy. Přesun na žlutý seznam zemí s vyšším rizikem pro české občany znamenal, že po příjezdu do Slovinska museli do dvoutýdenní karantény. Vyhnou se jí mohli pouze ti, kteří se prokázali dokladem o pobytu a maximálně 36 hodin starým negativním testem na covid-19. Test ani karanténu nepotřebovali lidé, kteří Slovinskem pouze projíždějí, například při cestě do Chorvatska.

Petříček v neděli uvedl, že chce s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou jednat o možnosti kompenzace pro turisty, kterým se kvůli vyřazení Česka ze seznamu bezpečných zemí zkomplikovala cesta na dovolenou. Kromě Slovinska ke stejnému kroku přistoupily také další země - Estonsko, Lotyšsko či Kypr.

„Lidem to komplikuje situaci, řada lidí kvůli tomu možná ani neodcestuje,“ řekl Petříček. Upozornil jednak na náklady spojené s testováním, které činí zhruba 2000 korun na osobu, jednak na problém s možností nechat se rychle otestovat před zahájením dovolené. Proto je podle něj namístě bavit se o možnosti státních kompenzací za náklady, které lidé s dovolenou mají.

„Nepředpokládám, že bychom se znovu dostali na bezpečný seznam, pokud zde nebude vidět pozitivní trend i v těch lokálních ohniscích. To je náš domácí úkol, v tom musí i vláda udělat víc,“ uvedl v neděli ministr. Základem podle něj musí být vyřešení situace na Karvinsku.