Severokorejský vůdce Kim Čong-un prý navzdory zvěstem žije. V úterý vystoupil na zasedání politbyra vládnoucí Strany práce Severní Koreje, kouřil cigaretu a varoval severokorejské úřady, aby se připravily na hrozící nebezpečí v podobě pandemie koronaviru a blížícího se tajfunu. Uvedla to BBC s odvoláním na korejská státní média.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un. | Foto: ČTK/Xinhua

Severní Korea zatím nepotvrdila žádné případy výskytu nemoci COVID-19, roznášené novým typem koronaviru, má se však za to, že její případné vypuknutí by mělo na zbídačený národ ničivé účinky. Dalším aktuálním nebezpečím, jež této zemi hrozí, je tajfun Bavi, který by měl Severní Koreu zasáhnout koncem týdne (podle meteorologických odhadů dorazí ve čtvrtek ráno k severozápadnímu pobřeží Korejského poloostrova, pozn. red.).