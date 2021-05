V safari chybějí turisti. Zato slonů je moc, ničí stromy, říká česká lovkyně

Cesty do Afriky turistům komplikuje koronavirus. Problém je ale spíš na hranicích. Řada rezervací byla i po velkou část uplynulého roku otevřena. „Spoustu lidí žilo v domnění, že jsou safari zavřená. Nejezdili, i když by tam měli až 50procentní slevy,“ potvrzuje Michaela Fialová. Česká lovkyně a blogerka nedávno letěla do jihoafrické Botswany s Kristofferem Clausenem, jedním z nejznámějších lovců ze Skandinávie.

Lovkyně Michaela Fialová navštívila v zimě safari v Botswaně. | Foto: Se svolením Michaely Fialové