„Tři lidé mají jasné příznaky otravy chemickou látkou, ale bez katastrofálních následků. Chemický útok znamená jedno: Ruská armáda neni schopna dobýt Mariupol a přemoci jeho obránce. Nezbývá jí proto nic jiného, než se uchýlit k zakázaným zbraním,“ stojí v příspěvku, který na Twitteru zveřejnil velitel pluku Azov Andrij Bileckyj.

Informaci o chemickém útoku nelze ověřit z nezávislých zdrojů a v první chvíli ji nepotvrdily ani ukrajinské úřady. Tamní média však během pondělí varovala, že proruští separatisté zvažují chemický útok na metalurgický závod Azovstal, v němž se opevnili ukrajinští vojáci. Za „vysoce pravděpodobný“ označovala chemický útok podle médií i ukrajinská armáda.

Velitel vojenské správy v Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko pak odpoledne uvedl, že tři vojáci byli poraněni při výbuchu neznámé látky, kterou na Mariupol shodil ruský dron. „Je předčasné říci, zda šlo o chemický útok,“ dodal Kyrylenko.

Informace o použití chemických zbraní v Mariupolu v současnosti prověřuje ukrajinské ministerstvo obrany. „Mohlo by jít o fosforovou munici,“ nastínila náměstkyně ministra Hanna Maljarová. O možnosti chemického útoku na Ukrajině hovořil ve svém pravidelném videoprojevu v noci na úterý i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Neřekl ovšem, že již byly použity.

„S nejvyšší naléhavostí spolupracujeme s našimi partnery na ověření informací. Jakékoli použití chemických zbraní by znamenalo bezohlednou eskalaci konfliktu na Ukrajině," uvedla na twitteru britská ministryně zahraničí Liz Trussová.

Mluvčí Pentagonu John Kirby podle agentury AP prohlásil, že USA nemohou potvrdit zprávu o chemickém útoku. Zároveň však zdůraznil, že se americká administrativa obává, že by Rusko mohlo na Ukrajině k „potlačení nepokojů“ použít „různé prostředky“.

V jihoukrajinském Mariupolu, který už více než čtyřicet dní čelí ruskému ostřelování, zemřelo podle tamního starosty Vadyma Bojčenka nejméně jednadvacet tisíc civilistů. Zdůraznil ale, že od počátku bojů je těžké přesný počet obětí stanovit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pak v pondělním projevu k poslancům jihokorejského parlamentu uvedl, že strategický přístav byl ruskou armádou zcela zdevastován a o život v něm přišly desetitisíce lidí.

Ruská armáda během noci na úterý ostřelovala Chmelnyckou oblast, kde zasáhla muniční sklad a hangár s ukrajinskými letouny. „Po zásahu vypukl na místě požár, oběti však nejsou hlášeny,“ informovaly ukrajinské úřady. Podle mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova zasáhli Rusové také muniční sklad nedaleko vesnice Havrylivka v Kyjevské oblasti, tuto informaci ale ukrajinská strana zatím nepotvrdila.

Rusové nadále ostřelují i východ Ukrajiny, zejména Doněckou a Luhanskou oblast. Noční ostřelování Charkova si vyžádalo životy nejméně osmi lidí, boje podle ukrajinských úřadů pokračovaly také ve směru na Izjum.

Podle aktualizovaných údajů ukrajinského generálního štábu přišlo Rusko od začátku invaze o bezmála dvacet tisíc vojáků, stovky tanků, 157 letadel a 140 vrtulníků. Moskva naopak oznámila, že ruská armáda dosud zničila 130 ukrajinských letadel a 99 vrtulníků. Informace znepřátelených stran však nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Podle aktuálního reportu britského ministerstva obrany se boje na východě Ukrajiny v přístích dvou týdnech zintenzivní. „Rusové se i nadále zaměřují na Doněckou a Luhanskou oblast. Boje pokračují také okolo Chersonu, Mykolajivu a Kramatorsku,“ shrnuje Británie stávající situaci na bojišti. Britský report rovněž upozorňuje, že ruští vojáci se nadále stahují z Běloruska, aby se mohli zapojit do bojů na východní Ukrajině.

Na východě Ukrajiny se v úterý otevře devět humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů z obléhaných měst, oznámila ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Pět z nich povede z Luhanské oblasti, zbývající pak z obléhaných měst na jihovýchodě Ukrajiny do Záporoží.

Na sociálních sítích se v úterý večer objevily snímky železničního mostu přes řeku Něžegol na území Ruské federace. Na fotografiích je vidět trať poškozená s největší pravděpodobností výbuchem. Poškození mostu potvrdil také guvernér Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov.

Railway bridge over the Nezhegol' River in Belgorod oblast, Russian Federation – 7 km from the border with Ukraine. Said to have happened on the morning of April 12th. pic.twitter.com/mCIOL0m2ZF