V rozhovoru pro rádio Svobodná Evropa ze 7. dubna sdělila, že to byli právě její studenti, kteří ji tajně nahráli a poté udali. Na zvukové nahrávce zveřejněné 31. března na Telegramu je slyšet, jak se jedna ze studentek ptá své učitelky, proč bylo Rusku zakázáno účastnit se nadcházejícího mistrovství Evropy ve víceboji.

Genová odpověděla: „Dokud se Rusko nezačne chovat civilizovaně, nezlepší se to. Vojáci začali bombardovat západní Ukrajinu. Chtěli se dostat do Kyjeva, svrhnout Zelenského i vládu. Mimochodem, Ukrajina je suverénní stát, je tam suverénní vláda,“ vysvětlovala studentům odvážná učitelka.

Studenti chtěli vzápětí vědět víc a odvolávali se na to, že neznají všechny podrobnosti. Proto Genová ještě doplnila: „Přesně tak, vy nevíte nic. Vůbec nic. Máme tu zavedený totalitní režim, jakýkoliv druh disentu je zde považován za myšlenkový zločin. Všichni můžeme skončit na patnáct let ve vězení.“

