Podle oficiálních odhadů se protestů, které se nazývají "Den svobody", účastnilo na 20 tisíc lidí.

Demonstranti zde měli transparenty se slogany jako "Korona, falešný poplach," nebo "Jsme nuceni nosit náhubek" či „Přírodní obranischopnost místo očkování“ a „Ukončete korona paniku – vraťte nám základní práva".

Podle BBC se protestu účastnili jak různí exremisté či zastánci různých spikleneckých teorií, kteří tvrdí, že koronavirus je vymyšlený, tak i obyčejní lidé, jež protestují proti vládním nářízením.

"Naším požadavkem je vrátit se k demokracii. Pryč s maskami, které z nás dělají otroky," řekla jedna z protestujících. Podle BBC je nálada na demonstraci poklidná, ale nikdo nemá roušky a ani nedodržuje požadované rozestupy.

Berlínská policie později odpoledne protest ukončila a demonstrantům nařídila, aby pokojně opustili oblast, a to kvůli „nedodržování hygienických pravidel“.

Counter protesters are welcoming the “end of the pandemic” protestors with banners “stand up against the right”. Very apparent difference: one group is wearing (the mandatory) face masks, the other one isn’t. Both are shouting “nazis raus” (Nazis, get out). #b0108 pic.twitter.com/Giixi8w32P