A proč zůstal obrněný konvoj trčet na cestě? Velkou měrou se o to zasloužila série nočních přepadů, které provedla speciální jednotka třiceti ukrajinských operátorů bezpilotních dronů, pohybujících se na čtyřkolkách. Tato jednotka nese název Aerorozvidka (Letecký průzkum) a jejím velitelem je plukovník Jaroslav Honchar.

Příběh Honcharova průzkumného oddílu připomíná známou biblickóu kapitolu o Davidu a Goliášovi, protože i v tomto případě čelil mnohonásobně menší, ale technicky dobře vybavený, motivovaný a odhodlaný obránce silnějšímu, avšak nemotornějšímu nepříteli.

Jednotka začala fungovat před osmi lety (v roce 2014, kdy na Ukrajině vznikla napjatá situace v důsledku ruské anexe Krymu) jako dobrovolné sdružení IT specialistů a nadšenců pro bezpilotní létání, navrhujících vlastní drony, a postupně se vyvinula v základní prvek úspěšného ukrajinského odporu.

Útočíme v noci, když Rusové spí

„Útočíme v noci, když Rusové spí,“ sdělil britskému listu Times ze své operační základny v Kyjevě Jaroslav Honchar. Podle jeho slov se ruské síly po setmění zastavují a nepostupují, protože je strach z ukrajinského ostřelování nutí schovávat tanky ve vesnicích mezi domy. Počítají přitom s tím, že konvenční dělostřelectvo je v zástavbě nemůže ostřelovat, protože by riskovalo možné vedlejší ztráty.

Ale právě nehýbající se ruské stroje jsou hlavním cílem Aerorozvidky, kterou tvoří 50 oddílů zkušených pilotů dronů, napadajících ruskou techniku pomocí těžkých bezpilotních oktokoptér, speciálně upravených tak, aby mohly shazovat protitankové granáty a používat termokamery.

Jde přitom o vlastní ukrajinský vynález a domácí výrobu: „Ačkoli západní podporovatelé Ukrajiny dodali obráncům tisíce protitankových a protiletadlových střel a další vojenské vybavení, Aerorozvidka se musela při vývoji dronů spolehnout na crowfunding a na vlastní síť osobních kontaktů, aby mohla pokračovat. Jejich prostřednictvím získávala komponenty jako například pokročilé modemy a termovizní kamery,“ uvedl britský deník The Guardian.

A právě třicetičlenný přepadový oddíl ukrajinských stíhačů na čtyřkolkách pomohl u města Ivankiv zastavit těžkopádnou ruskou ofenzívu. Ukrajinci se podle velitele Honchara přiblížili v noci k ruské koloně, které postupovala po silnici od Černobylu jižním směrem na Kyjev, jízdou přes les po obou stranách silnice.

Členové přepadového oddílu byli vybaveni brýlemi pro noční vidění, odstřelovacími puškami, dálkově odpalovanými minami a drony vybavenými termovizními kamerami a schopnými shazovat bomby.

„Tato jedna malá jednotka v noci zničila dvě nebo tři vozidla v čele konvoje, a tím ho znehybnila. Pak tam mí muži zůstali ještě dvě noci na místě a zničili řadu vozidel,“ popsal způsob přepadu Honchar.

Vyřídili jsme kolonu i výsadkáře

Rusové se podle něj sice pokusili rozbít kolonu na menší jednotky, aby mohli postupovat dál na ukrajinskou metropoli, ale stejný útočný tým ji napadal na dalších výhodných vytipovaných místech a především podle Hochnara zlikvidoval její zásobovací sklad, čímž ochromil jakoukoli ruskou akceschopnost.

„První sled ruských sil uvízl bez tepla, bez ropy, bez bomb a bez plynu. A všechno se to stalo kvůli práci 30 lidí,“ uzavřel velitel Aerorozvidky.

Další členové této jednotky reportérům Guardianu sdělili, že pomohli zlikvidovat ruský vzdušný útok na letiště Hostomel severozápadně od Kyjeva, k němuž došlo hned první den války. Aerorozvidka prý pomocí dronů lokalizovala, zaměřila a ostřelovala asi 200 ruských výsadkářů, kteří seskočili s cílem obsadit letiště a soustředili se na jednom jeho konci. Jejich úkryt však dronům neodolal.

„To do značné míry přispělo k tomu, že Rusové nemohli toto letiště využít pro další rozvoj svého útoku,“ uvedl voják označovaný jako poručík Taras, který patří mezi Honcharovy pomocníky.

Podle Guardianu se sice nedají všechny podrobnosti z těchto výroků ověřit nezávislým zdrojem, ale představitelé amerických obranných sil uvedli, že k zastavení ruské obrněné kolony u Ivankina opravdu přispěly ukrajinské útoky. Význam dronů pro ukrajinský odpor podtrhlo také obrovské množství vzdušných bojových záběrů.

Vzdělanci na frontě

Jednotku založili mladí vysokoškolsky vzdělaní Ukrajinci, kteří se účastnili povstání na Majdanu v roce 2014 a dobrovolně využili své technické dovednosti při ukrajinské obraně proti první ruské invazi na Krym a v oblasti Donbasu. Na Donbasu také padl v akci v roce 2015 první zakladatel jednotky Volodymyr Kočetkov-Sukach, původní profesí investiční bankéř.

Jeho smrt připomíná ostatním členům průzkumu, jak moc je jejich činnost nebezpečná - Rusové totiž mohou zachytit elektronickou stopu dronu a nasměrovat na dané místo minomety, takže týmy Aerorozvidky musí být neustále v pohybu.

Plukovník Honchar je podle Guardianu bývalý voják, jenž začal po odchodu do civilu pracovat jako IT marketingový konzultant, ale po první ruské invazi se vrátil do armády. Poručík Taras, jenž požádal o neuvádění svého příjmení, byl podle svých slov manažerským konzultantem, který se v jednotce nejdříve věnoval získávání finančních prostředků a jako bojovník na plný úvazek nastoupil až letos v únoru.

Ve svých počátcích průzkum používal komerční sledovací drony, ale jeho tým inženýrů, softwarových designérů a nadšených příznivců bezpilotních dronů postupně vyvinul vlastní návrhy.

Členové jednotky tak postavili řadu sledovacích dronů a také velké půldruhametrové osmirotorové stroje schopné shazovat bomby a protitankové granáty s raketovým pohonem. Kromě toho vytvořili systém nazvaný Delta, což je síť senzorů podél frontových linií, připojovaných do digitální mapu, aby velitelé mohli vidět pohyb nepřítele v reálném čase. Využívá také satelitní systém Starlink, který Ukrajině dodal Elon Musk, k poskytování aktuálních údajů ukrajinským dělostřeleckým jednotkám, což jim umožňuje zaměřovat se na ruské cíle.

Jednotka byla sice v roce 2019 tehdejším ukrajinským ministrem obrany rozpuštěna, ale když se začala loni v říjnu vynořovat hrozba ruské invaze, byla narychlo obnovena.

Dostaňte sem modemy a termokamery

Schopnost monitorovat ze vzduchu pohyb ruských vojsk byla zcela zásadní pro úspěch ukrajinské partyzánské taktiky. Aerorozvidka tak začala představovat klíčový faktor ukrajinské obrany, ale jejímu většímu nasazení bránil omezený počet a výběr dronů i potřebných komponentů. Ukrajinské ministerstvo obrany jich prostřednictvím svých nákupů bohužel mnoho nezajistilo, podle Guardianu mimo jiné proto, že drony byly do výzbroje ukrajinské armády zařazeny teprve nedávno a panovala k nim určitá nedůvěra, takže byly spíše za outsidery.

Některé pokročilé modemy a termokamery vyrobené ve Spojených státech navíc podléhají vývozním kontrolám. Členové jednotky se proto uchýlili ke crowfundingu a přes sociální kontakty požádali své přátele a příznivce, aby je sehnali na eBay nebo na jiných webech.

O nákupy potřebného vybavení a o hledání a nacházení cest, jak toto zboží dostat na Ukrajinu, se stará mladá žena jménem Marina Borozná, která studovala na univerzitě ekonomii spolu s Tarasem.

„Vím, že jsou lidé, kteří chtějí Ukrajině pomoci v boji. Lidé, jimž jde o to udělat trochu víc než jen poslat humanitární pomoc,“ uvedla pro Guardian Borozná. „Chcete-li zabránit dalšímu lidskému utrpení, musíte především porazit ruskou invazi. Aerorozvidka v tom sehrává obrovskou roli a potřebuje naši podporu.“

V její snaze jí pomáhá také její partner Klaus Hentrich, molekulární biolog z Cambridge, který čerpá ze svých zkušeností vojáka základní služby v německé armádě. „Sám jsem byl v dělostřelecké průzkumné jednotce, takže jsem si okamžitě uvědomil, jaký obrovský dopad má Aerorozvidka. Pro ukrajinské dělostřelectvo představuje jeho oči,“ konstatoval Hentrich. Dvojice se snaží koordinovat mezinárodní podporu a využít ji jak při získávání finančních příspěvků, tak i hůře dostupného materiálního vybavení, jako jsou technické komponenty, tak i dalších běžných civilních dronů, jež by si jednotka následně upravila.

Jsme jako roj včel

Aerorozvidka také hledá způsoby, jak překonat ruské rušičky, které Rusko používá v rámci elektronické války, kterou vede na Ukrajině souběžně s její horkou podobou, charakterizovanou bombami, granáty a raketami. V současnosti ukrajinský letecký průzkum obvykle čeká, až Rusové svá rušící zařízení vypnou, což dělají tehdy, když potřebují vypustit své vlastní drony. Jakmile taková chvíle nastane, odstartují s ruskými drony i ty ukrajinské. Jednotka pak soustředí svou palebnou sílu na ruská vozidla, v nichž jsou instalovány prostředky elektronické války.

Podle Honchara představují tyto technologické bitvy a způsob boje jeho jednotky budoucnost válčení, v němž budou moci malé týmy propojené pokročilou komunikací porážet i větší a tvrději vyzbrojené protivníky. „Jsme jako včelí úl,“ uvedl velitel Aerorozvidky. „Jedna včela je nic, ale když jich vzlétne tisíc, mohou udolat i velkou sílu. Jsme jako ty včely, ale pracujeme v noci.“