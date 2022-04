Vzdáleností i časem nejdelším letem světa se v současnosti pyšní letecká společnosti Singapore Airlines. Pokud cestující využijí linku tohoto dopravce ze singapurského letiště Changi na newyorské letiště JFK, ve vzduchu stráví více než osmnáct hodin a urazí zhruba 15 340 kilometrů. O rekord, minimálně co se délky na kilometry týče, ovšem aerolinky zřejmě brzy přijdou. Dopravce Cathay Pacific totiž zvažuje změnu letové trasy své pravidelné linky z Hongkongu do New Yorku. A pokud se plány stanou realitou, nejdelší na světě na uraženou vzdálenost bude nově právě tento let.

Aktuálně společnost Cathay Pacific létá z čínského Hongkongu do amerického New Yorku přes Tichý oceán. Její zástupci ale zvažují, že přesunou trasu nad ten Atlantický. „Nová trasa zatím není oficiálně potvrzena, zástupci dopravce ale uvádějí, že po změně by měřila zhruba 16 668 kilometrů,“ poznamenává web CNN.

Vyhnout se větru

Důvody, proč aerolinky uvažují o změně, nejsou zcela jasné. Vzhledem k tomu, že nová letová trasa by vedla zcela mimo území Ruska, nad nímž v současnosti společnost musí při cestě z Hongkongu do New Yorku proletět, spekuluje se o tom, že aerolinky takto reagují na současné dění na Ukrajině. Ruskému vzdušnému prostoru se po invazi na Ukrajinu začalo vyhýbat mnoho dopravců.

Zástupci činských aerolinek Cathay ovšem odmítli potvrdit, že se chtějí záměrně vyhnout letu nad Ruskem. „Je nutné podotknout, že diplomatické vztahy Číny a Ruska zůstaly i po invazi na Ukrajinu zachované,“ konstatuje CNN.

Oficiálně zástupci aerolinek prohlašují, že důvodem změny letové trasy je počasí. „Denně porovnáváme možné letové trasy a volíme tu nejlepší. Transatlantická varianta letu by umožnila vyhnout se silným sezónním větrům. Proto je v tuto chvíli výhodnější než transpacifická trasa,“ okomentovala společnost v prohlášení pro CNN.

Cestujícím každopádně slibuje, že i při nové trase bude let trvat podobně dlouho, jako když se létalo nad Tichým oceánem. „Naše letadlo Airbus A350-1000 určené pro danou linku let pohodlně zvládne při 16 až 17 hodinách, a to s podobnou spotřebou paliva jako u transpacifických letů,“ uvedla společnost.

Renesance ultra dlouhých letů

Možná změna ohledně toho, kdo bude držet rekord na kilometry nejdelšího letu světa, však není jedinou novinkou v oblasti extra dlouhých tras. „Jen před několika dny bylo oznámeno spuštění dvou nových linek, které se zařadí mezi časově nejdelší lety světa. Společnost Air New Zealand nabídne od září 2022 více než 17 hodin dlouhý non-stop let mezi New Yorkem a novozélandským Aucklandem, a aerolinky Qantas spustí letos v prosinci přímou linku z australského Melbourne do amerického Dallasu,“ nastiňuje CNN.

Jde o boom po období dva roky trvající covidové pauzy. Vzhledem k uzavření hranic mnoha států byly v posledních čtyřiadvaceti měsících aerolinky nuceny dosavadní extra dlouhé lety rušit a nové linky prakticky nenabízely. Letos se jich však otevře hned několik. Kromě již zmíněných nabídne od letošního června společnost Singapore Airlines také linku ze Singapuru do amerického Seattlu. Jak upozorňuje server Simple Flying, půjde o modifikaci původní linky společnosti, která na trase operovala od roku 2019 s mezipřistáním v kanadském Vancouveru. „Od 2. června letošního roku však dopravce přemění let na trase Singapur-Seattle na non-stop. Let na vzdálenost 12 988 kilometrů potrvá směrem do USA 14 hodin 45 minut, v opačném směru 16 hodin a 10 minut,“ konstatuje web Simple Flying.

Podobně dlouhý bude i nový přímý let společnosti Qantas z australského města Perth na římské letiště Fiumicino. Aktuálně rovněž společnost let na trase nabízí, ovšem zatím s mezipřistáním.

Pozadu s novinkami v oblasti ultradlouhých letů nezůstávají ani americké společnosti. Aerolinky United Airlines letos nově nabídnou linku ze San Francisca do indického města Bengalúr, přičemž let potrvá skoro sedmnáct a půl hodiny. A konkurenční dopravce American Airlines zase bude nově létat za zhruba 17 hodin z Bengalúru do Seattlu.

Sedmnáct hodin do New Yorku

Pro novozelanské aerolinky Air New Zealand je to mimochodem poprvé v historii, co nabízejí spojení novozélandského největšího města Auckland a amerického New Yorku. Let z Aucklandu do New Yorku ponese označení NZ2 a zpáteční pak NZ1. „Tradičně jsou čísla letů 1 a 2 používány pro lety, které jsou vlajkovou lodí daných aerolinek. A přesně to pro nás let z Aucklandu do New Yorku je. Vlajková loď,“ vyjádřil se v tiskové zprávě ředitel dopravce Greg Foran.

Palubní lístky jsou už v prodeji. Na trasu bude nasazen letoun Boeing 787 Dreamliner. „Linka bude létat třikrát týdně,“ upřesňují aerolinky na své webové stránce.

Let z Aucklandu do New Yorku bude trvat zhruba 16 hodin, při letu v opačném směru pak čeká pasažéry pobyt ve vzduchu dlouhý 17 a půl hodiny. „Abychom zajistili, že naši zákazníci přiletí do New Yorku odpočati, snažili jsme se co nejvíce vylepšit servis na palubě a náš tým pracuje na plné obrátky, aby přinesl skvělý zážitek z letu,“ ujistil Foran.

Sen "létajícího klokana"

Seznam nejdelších letů světa se letos rozšíří i díky již zmíněné australské společnost Qantas, kterou kvůli jejímu logu přezdívají létající klokan. „Půjde o přímou linku mezi australským velkoměstem Melbourne a mezinárodním letištěm Dallas-Fort Worth. Poprvé na této trase aerolinky poletí letos 2. prosince, využity budou letadla Boeing 787 Dreamliner,“ shrnuje CNN. Cestující ve vzduchu stráví přibližně 17 hodin.

Lety na extrémně velké vzdálenosti přitom nejsou pro australskou společnost ničím novým. Již nyní je zapsaná do žebříčku nejdelších letů světa svou linkou mezi australským Perthem a britským Londýnem. „Tato linka byla přerušena v době covidové pandemie, od konce letošního března je ale opět v provozu,“ zmiňuje CNN.

V dalších měsících si pak australská společnost brousí zuby na vytvoření linky, která by byla rekordní na světě časem doletu. „Dlouhodobým snem Qantasu je přímý let mezi australským Sydney a britským Londýnem, který se pracovně nazývá "Projekt Sunrise". Šlo by o 19 hodin dlouhý let, a pokud by byla linka spuštěna, světové prvenství společnosti v oblasti ultra dlouhých letů by bylo zajištěno. Vývoj projektu ovšem prozatím zhatila koronavirová pandemie,“ připomíná CNN.

To, že se dá let bez problémů zvládnout, dokázala společnost Qantas už při reklamním letu z Londýna do Sydney v roce 1989, který tehdy trval přes 20 hodin. A ani covid sen o novém nejdelším letu světa definitivně ze stolu nesmetl. „V roce 2022 chceme obnovit vývoj nových extra dlouhých letů, přičemž linky chceme spouštět v následujících dvou až třech letech,“ vyjádřil se koncem loňského roku ředitel společnosti Qantas Alan Joyce.

Nejdelší lety světa podle vzdálenosti v km

1. New York (USA) - Singapur, dopravce Singapore Airlines, vzdálenost 15 349 km, doba letu: 18 hodin 50 minut

2. Newark (USA) - Singapur, dopravce Singapore Airlines, vzdálenost 15 344 km, doba letu: 18 hodin 45 minut

3. Auckland (Nový Zéland) - Dauhá (Katar), dopravce Qatar Airways, vzdálenost 14 535 km, doba letu: 18 hodin 5 minut

4. Auckland (Nový Zéland) - Dubaj (Spojené arabské emiráty), dopravce Emirates, vzdálenost 14 200 km, doba letu: 17 hodin 10 minut

5. Los Angeles (USA) - Singapur, dopravce Singapore Airlines, vzdálenost 14 114 km, doba letu: 17 hodin 45 minut

6. San Francisco (USA) - Bengalúr (Indie), dopravce Air India, vzdálenost 14 004 km, doba letu: 17 hodin 45 minut

7. Darwin (Austrálie) - Londýn (VB), dopravce Qantas, vzdálenost 13 872 km, doba letu: 17 hodin 25 minut

8. Houston (USA) - Sydney (Austrálie), dopravce United Airlines, vzdálenost 13 834 km, doba letu: 17 hodin 35 minut

9. Dallas (USA) - Sydney (Austrálie), dopravce Qantas, vzdálenost 13 804 km, doba letu: 17 hodin 20 minut

10. Manila (Filipíny) - New York (USA), dopravce Philippine Airlines, vzdálenost 13 712 km, doba letu: 16 hodin 35 minut



Pozn.: linky, které jsou aktuálně v provozu; pouze non-stop lety bez mezipřistání



Zdroj: Wikipedie