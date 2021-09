Ano. Mohli. Všichni, kdo měli zájem, směli nahlédnou do „pracovny“ pilotů. Do 11. září 2001. V ten den se totiž stalo něco, čemu v tu chvíli nechtěl nikdo na celém světě uvěřit. Teroristé se zmocnili ve vzduchu civilních letadel a následně s nimi zaútočili na cíle v amerických městech Washington a New York.

Počet obětí se vyšplhal na téměř tři tisíce. Mezi oběťmi byli i dva Češi. Právě tyto tragické události odstartovaly zásadní změny na technické požadavky týkající si bezpečnosti při letu, ale rovněž změnily přístup k ochraně civilního letectví.

„Ochrana civilního letectví prošla po 11. září 2001 komplexní proměnou. Využívá se nejen nových technologií používaných přímo na letištích nebo v konstrukci letadel, ale také změny v přístupu k ochraně, monitoringu cestujících a jejich chování, ale i spolupráce při výměně informací,“ vysvětluje mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Zpřísnění bezpečnostních opatření pak pochopitelně pocítili i samotní cestující. V reakci na teroristické útoky došlo k rozšíření seznamu věcí, jež nesmí být v příručním zavazadle na palubě letadla. Jedná se například o kapesní nože, nůžky či pilníky: tedy předměty, které lze využít jako bodné či sečné zbraně.

Stejně tak už dnes není zcela běžně možné si na palubu vzít vlastní láhev s pitím zakoupenou jinde než v zabezpečeném prostoru letiště. Jedná se o reakci, kdy se podařilo v roce 2006 odhalit pokusy o teroristický útok pomocí tekutých výbušnin. Důkladnější kontroly se týkající i přepravované elektroniky.

Důkladnější kontroly čekají na cestující ještě před nástupem do letadla, monitorován je ovšem celý prostor letiště. Policistům, celníkům či pracovníkům letiště pak k zajištění bezpečnosti pomáhají moderní technologie. Jako příklad lze uvést technologii pro detekci neoprávněného vstupu osob, systémy automatické detekce výbušnin nebo stále schopnější automatické video-analytické funkce využívané v kamerových systémech,“ prozrazuje mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

I přes stále dokonalejší moderní systémy se však letiště spoléhá především na kvalitně a dobře vycvičeného bezpečnostní pracovníky. „Ten dokáže tyto inteligentní systémy vhodně využít a nakonec je tím, kdo finálně rozhoduje, jak danou situaci správně řešit,“ vysvětluje Pavlíková.

Jenže využívání rozsáhlých počítačových systémů a technologií s sebou přináší i rizika v podobě kybernetických útoků. Zabezpečení proti těmto hrozbám je jednou priorit letišť. Bez počítačových systémů by totiž letecký provoz zkolaboval. Letiště Praha v minulém roce otevřelo centrum kybernetické bezpečnosti. To nepřetržitě sleduje letištní infrastrukturu. "A eliminuje možné útoky," říká mluvčí letiště.

Mluvčí Úřadu pro civilní letectví pak připomíná jednu z podstatných změn uvnitř letadla. Zatímco před 11. zářím 2001 mohli cestující nahlédnout do kokpitu pilota, od té doby to možné není. „Po útocích došlo k zesílení vstupních dveří a úpravě systému jejich uzamčení, společně se zákazem vstupu jiných osob, než je posádka letadla,“ dodává Hezký.

Vyjádření Ing. Ladislava Kellera z Dopravní fakulty ČVÚT v Praze k problematice změny bezpečnostních opatření po teroristických útocích z 11. září 2001.



11. září znamenalo zásadní změny v přístupu k ochraně civilního letectví před protiprávními činy – tzv. security. Jednalo se především o výrazné zpřísnění kontrol cestujících a členů posádek před nástupem do letadla a omezení předmětů, které si cestující a posádky vzít na palubu.



Dalším opatřením byl například zákaz vstupu cestujících do pilotní kabiny za letu. Většina těchto opatření byla oprávněná, ale mnohá byla naprosto nesmyslně přísná a dalece překračovala hranice absurdity. Uvedu několik příkladů.



Piloti si do kabiny nesměli vzít ani kapesní nožík, že v každé pilotní kabině je sekyra na prosekání trupu v případě nehody nevadilo. Pilotům byly nekompromisně zabavované deodoranty a pěny na holení o objemu nad 100 ml, protože by mohly posloužit pro výrobu bomby. Úžasné opatření!!! Proč by pilot pracně vyráběl bombu, když řídí letadlo?



Že jsou v pilotní kabině dva piloti? Nevadí. Stačí počkat, až ten druhý odejde na toaletu a pak se zamknout – viz. sebevražda pilota Germanwings. Kromě toho je v pilotní kabině sekera a hasicí přístroj.



Co k tomu dodat? Všechna opatření po 11. září zkomplikovala život úplně všem. Většina opatření přetrvává dodnes, některá byla zrušená, jiná naopak zpřísněná.



A jaké je nejlepší bezpečnostní opatření? Odpověď je jednoduchá – cestující, kteří případného násilníka nebo únosce nekompromisně zpacifikují – i tyto případy se staly.