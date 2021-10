Ohnisko zemětřesení leželo podle řeckých seismologů zhruba 20 kilometrů daleko od největšího krétského města Heraklion. "Zemětřesení bylo cítit silně a dlouho," uvedl starosta Heraklionu. V největším městě na Krétě vyšlo do ulic velké množství lidí. Ve školách bylo přerušeno vyučování a odborníci kontrolují statiku budov. Ve městě se zřítily zdi několika starších domů. Podle majitelů hotelů otřes významně neponičil jejich stavby.

Největší řecký ostrov Krétu zasáhlo po osmé hodině SELČ zemětřesení o síle 5,8 stupně. Řecká televize ERT ohlásila, že kvůli otřesu nejméně jedna osoba zahynula. Zemětřesení, které vyhnalo do ulic velké množství lidí, způsobilo také škody na budovách, informovaly zahraniční agentury.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.