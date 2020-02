První obětí nemoci COVID-19 v Evropě a mimo Asii vůbec je 80letý čínský turista. Muž pocházel z čínské provincie Chu-pej, odkud se nový typ koronaviru začal šířit. V izolaci v pařížské nemocnici s ním byla i jeho dcera, u níž se přítomnost nového typu koronaviru rovněž prokázala. Její zdravotní stav je už ale dobrý a brzy by mohla nemocnici opustit.

Na Tchaj-wanu podlehl nemoci vyvolávané novým koronavirem 61letý muž. Podle ministra zdravotnictví necestoval v nedávné době do zahraničí, pracoval ale jako taxikář a jeho klienti pocházeli hlavně z pevninské Číny, Hongkongu a Macaa. Muž navíc trpěl cukrovkou a hepatitidou B. Nákaza se projevila také u další osoby z taxikářovy rodiny. Úřady se nyní usilovně snaží zjistit kontakty zemřelého a najít zdroj nákazy.

V pondělí začnou příslušné tchajwanské úřady testovat všechny pacienty vykazující symptomy spojené s novým koronavirem, které v nedávné době cestovaly do zahraničí. Tchaj-wan zakázal vstup do země lidem z Číny a cizincům, kteří nedávno Čínu navštívili, pozastavil také většinu letů do destinací v Číně. Mnoho škol navíc prodloužilo novoroční prázdniny až do konce února ve snaze potlačit šíření viru.

Je nemožné předpovídat, jak se vyvine nynější epidemie nového koronaviru, řekl v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Má obavu z toho, co by koronavirus způsobil v zemi s méně rozvinutým zdravotnictvím, než má Čína, která je nejpostiženější zemí. Na výskyt nového koronaviru musejí být podle něj připraveny všechny země.

Na výletní lodi u Jokohamy má koronavirus už 355 lidí

Přítomnost viru prokázaly testy také u dalších 70 lidí na palubě výletní lodi Diamond Princess, kotvící od začátku února v karanténě v jokohamském přístavu. Ze 3700 cestujících a členů posádky dosud japonští zdravotníci stihli otestovat 1219 lidí, přítomnost nového koronaviru se prokázala u 355 z nich. Řada zemí se rozhodla evakuovat své občany.

Spojené státy v sobotu oznámily, že pro zhruba 380 Američanů vyšlou speciální evakuační letouny, které mají dorazit do Japonska ještě dnes. Po příletu do USA bude evakuované čekat povinná čtrnáctidenní karanténa.

Podle agentury Kjódó se chystají letadla k evakuaci svých občanů vyslat také Kanada a Hongkong. Kanaďanů je na lodi 255, obyvatel Hongkongu asi 330. K evakuaci svých občanů z lodi se rozhodla i Jižní Korea, oznámil v neděli její ministr zdravotnictví.

Japonští zdravotníci dosud testovali na lodi hlavně lidi starší 70 let, ode dneška chtějí začít provádět testy i u lidí mladších. Celkem zatím stihli otestovat 1219 lidí.

Vyslání letadla do Japonska oznámil také italský ministr zahraničí Luigi Di Maio. Na palubě výletní lodi je 35 Italů, 25 z toho jsou členové posádky, včetně kapitána. Datum evakuačního letu ještě nebylo stanoveno.

Češi, kteří se vrátili z Číny, jsou zdraví

Pětice Čechů, kteří jsou po návratu z čínského Wu-chanu v karanténě na pražské Bulovce, je zdravá. Potvrdil to i druhý test na koronavirus, uvedl dnes večer na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Nic tedy nebrání jejich pondělnímu propuštění z nemocnice domů. V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 76 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala.

Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem. Už první testy na nemoc COVID-19 byly u nich negativní.

Dva studenti z Wu-chanu, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník dorazili do Prahy 3. února krátce po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je spolu se dvěma slovenskými občany, kteří z Prahy zamířili sanitkami do nemocnice v Banské Bystrici, vyzvedl český vládní speciál.

V pevninské Číně na nemoc COVID-19 způsobenou koronavirem zemřelo více než 1500 osob. První úmrtí mimo Asii dnes ohlásila hlásí Evropa, ve Francii zemřel čínský turista. Počet nakažených na celém světě přesáhl 67 tisíc. Naprostá většina lidí, kteří se koronavirem nakazili, žije v Číně. Kromě Asie, Austrálie, Severní Ameriky a Evropy se první případ nákazy prokázal také v Africe.