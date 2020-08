Pokud Kima Čong-una skutečně nahradí jeho dvaatřicetiletá sestra Kim Jo-čong, je čeho se bát. Světu uzavřená severokorejská říše by získala vůdkyni, která by si v brutalitě svého počínání se svým předchůdcem zřejmě nejenže nezadala, ale dokonce ho i předčila. Pokud by si totiž v tomto "temném království" chtěla získat respekt, neměla by ani na vybranou. S takovou obavou se svěřili odborníci na Severní Koreu časopisu New York Post.

"Kdyby to bylo aktuální, vládla by železnou pěstí"

Podle dění z posledních týdnů se zdálo, že je Kim Jo-čong připravena převzít otěže vlády, stále však není zřejmě, jak je na tom její starší bratr, úřadující severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Po zveřejnění spekulací o tom, že je v kómatu, informovala severokorejská státní média o jeho údajném krátkém úterním vystoupení na politbyru Strany práce Severní Koreje (vedoucí politické síly v zemi), zjevně proto, aby rozptýlila pochyby o tom, kdo v zemi drží moc.

"Neviděl jsem sice zatím žádnou známku ani náznak toho, že by se Kim Jo-čong mohla chopit vlády, ale pokud bych si měl zaspekulovat, pak bych vzhledem k pověsti a historii této rodiny řekl, že bude vládnout železnou pěstí," uvedl pro New York Post vysloužilý plukovník americké armády David Maxwell, spoluautor původního pohotovostního plánu Pentagonu z roku 1999, upravujícího případný společný postup Spojených států a Jižní Koreje při zhroucení severokorejského režimu.

Maxwell v této souvislosti připomněl také někdejší předpoklady, že Kim Čong-un bude poté, co vystřídá svého otce Kima Čong-ila, otevřenější názorům z vnějšího světa. "To se ale nepotvrdilo. Myslím, že musíme počítat s tím, že každý nástupce bude v KLDR horší než ten, kdo byl před ním," uvedl Maxwell, jenž v současnosti působí ve vedení Nadace pro obranu demokracie.

Poznamenal také, že zprávy o zhoršeném Čong-unově zdraví dosud vycházejí jen ze spekulací jednoho bývalého diplomata, konkrétně Čanga Song-mina, bývalého tajemníka někdejšího jihokorejského prezidenta Kima Te-džunga. "Zatím jsme neviděli žádný důkaz, že se něco opravdu stalo," dodal Maxwell.

"Tím, že bude hodná, si úctu nezíská"

Sung-jun Li, profesor Fletcherovy školy práva a diplomacie na Tufts University, všechny spekulace o případné nemohoucnosti severokorejského vůdce odmítl jako "opětovné šíření falešné zprávy", která se podle něj objevila poprvé v dubnu, když samotářský Kim Čong-un zmizel na tři týdny z očí veřejnosti.

Na druhé straně ale profesor připustil, že pohotovostní plán, který by posílil pravomoci diktátorovy sestry Kim Jo-čong pro případ, že by se Kim Čong-un opravdu roznemohl, se od začátku března skutečně zjevně připravuje.

Li popsal Kim Jo-čong jako "ambiciózní a inteligentní ženu, schopnou dát brutální fasádě severokorejského režimu jemnější ženskou podobu". Pokud by ale opravdu převzala moc, pak by podle Liho po ní povaha tohoto režimu vyžadovala, aby byla "nemilosrdná, zejména v prvních několika letech".

"V severokorejských podmínkách si nezískáte širokou důvěryhodnost a respekt tím, že se budete chovat hezky, ale tím, že budete krutým diktátorem svého lidu a důvěryhodnou jadernou hrozbou pro Spojené státy," řekl Li. "Mohla by se tak ukázat ještě drsnější a tyranštější než její bratr, otec nebo dědeček," dodal.

"Musela by být tvrdá, žádná reformátorka"

Podle Victora Ča, jenž byl během vlády bývalého amerického prezidenta George W. Bushe ředitelem pro asijské záležitosti v Radě národní bezpečnosti, se Kim Jo-čong jeví jako tvrdá protihráčka Jižní Koreje i Spojených států. "Tomu, že by se měla stát reformátorkou, vůbec nic nenasvědčuje," uvedl Victor Ča.

Její případný nástup by tak podle jeho slov doprovázelo nejspíš odpálení rakety nebo nějaký jiný důkaz, jenž by důvěryhodně prokázal její sílu a odhodlanost, a to jak na domácím, tak na mezinárodním poli. "Také by zřejmě přistoupila k čistkám v severokorejské vládě, aby na klíčové posty dosadila lidi, kteří jí budou věrní," dodal Ča, jenž v současnosti působí jako seniorní poradce pro korejské otázky v americkém Centru pro strategická a mezinárodní studia.

Připomněl však také, že je tu ještě strýc obou sourozenců, severokorejský diplomat Kim Pchjong-il, který se loni vrátil po svém dlouhodobém působení po celé Evropě zpátky do KLDR. "To je divoká karta ve hře. Není vůbec zřejmé, zda bude se svou neteří spolupracovat, nebo s ní bude soutěžit," řekl Victor Ča.

"Byl ale po desítky let mimo zemi, protože soupeřil s Kimovým otcem, takže ho poslali pryč," dodal Ča s tím, že poměry v severokorejské vládnoucí rodině připomínají "Rodinu Sopránů" - mnohadílnou televizní sérii HBO o rodině mafiánského bosse.

Kdo nařídil sníst psy?

Bruce Bennett, zabývající se na mezinárodní úrovní otázkou obrany ve společnosti Rand Corp., se na Kim Jo-čong dívá z trochu jiného úhlu. "Většina toho, co jsme od ní zatím viděli, se dá popsat jako služba jejímu bratru, včetně drobností, jako donesení popelníku nebo podání pera - v podstatě šlo o trochu lokajské chování. Její otec o ní v roce 2002 řekl, že se opravdu bojí hrát v politice hlavní roli. Nicméně tento rok se k tomu dostala," uvedl Bennett.

Dubnová zpráva jihokorejské Ústřední zpravodajské služby hovořila o tom, že Kim Jo-čong začala od začátku letošního roku zastupovat Kima Čong-una v některých úkolech, včetně oficiální komunikace s Jižní Koreou a Spojenými státy.

V této souvislosti se objevily i spekulace, zda právě ona nestojí za údajným vyvlastněním a zabavením domácích psů, k němuž mělo dojít začátkem srpna v severokorejské metropoli Pchjongjang. Podle Maxwella je to však nepravděpodobné. "Jestli je Kim Čong-un pořád naživu, tak jsem si jist, že o tom rozhoduje on. Ona sama by něco takového nařídit nemohla, protože systém jí to neumožňuje," řekl Maxwell.

Důvod hromadné konfiskace domácích psů je podle něj zřejmý - půjdou na maso. "Jižní Korea už od pojídání psího masa do velké míry upustila, ale je jasné, že KLDR má s jídlem velké problémy," řekl Maxwell.

Li zprávy o zabavování psů zpochybnil s tím, že vychází jen z jednoho jediného nejmenovaného zdroje. Pokud by to ale měla být pravda, pak by o tom podle jeho slov mohl rozhodnout opravdu pouze Kim Čong-un nebo jeho sestra. "Nikdo jiný by neměl pravomoc vydat rozkaz, který by tolik urazil všechny obyvatele Pchjongjangu, kteří vlastní psy," zdůraznil.

Sám však příliš nevěří, že by někdo z vládnoucího sourozeneckého dua takový příkaz vydal. "Jejich otec Kim Čong-il měl maltézského psíka, kterého miloval!"