"Dokonce ani můj otec, kterému je 86 let, nikdy nic takového nezažil. Jen o tom slýchal lidové povídačky," řekl listu The Wire čtyřiašedesátiletý zemědělec Suraj Pandej ze středoindického svazového státu Madhjapradéš.

Požírají úrodu

Zatímco v severozápadním indickém státě Rádžasthán jsou nálety kobylek obvyklé, Madhjapradéš a Uttarpradéš zasáhly poprvé od roku 1993, západoindický stát Maháráštra dokonce poprvé od roku 1974. Podle agentury Associated Press hmyz dosud pohltil téměř 50 tisíc hektarů zemědělské půdy v sedmi indických státech. Zemědělci, kteří dosud bojují i se závažnými dopady koronavirové nákazy, tak nyní čelí dalšímu tlaku.

Vláda se snaží likvidovat kobylkový nájezd pomocí pesticidů, dronů a pojízdných postřikovačů, zemědělcům však často nezbývá nic jiného než házet po všudypřítomném hmyzu kameny. "Kvůli sarančatům se ani nevyspíme. Bojíme se jich víc než viru," sdělil AP Mandeep Singh, pěstitel bavlny z Paňdžábu.

Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů může prostor čtverečního kilometru pokrýt roj až 40 milionů kobylek, které spotřebují denně tolik potravy co 35 tisíc lidí.

Příčinou je klimatická krize, tvrdí vědci

Podle francouzské agentury AFP stojí za invazí žravého hmyzu neobvykle teplé počasí, které na Arabském poloostrově panovalo začátkem roku 2019 a vytvořilo pro rozmnožování kobylek ideální podmínky. Na jeho nástup měla podle meteorologů významný vliv klimatická krize, kvůli níž se zvýšila teplota v západoindickém oceánu.

"Toto oteplení vody způsobil takzvaný indickooceánský dipól, tedy jev, který se projevuje nenomálním rozdělením teplot vody: na západě Indického oceánu tak je voda teplejší než obvykle, zatímco na východě je naopak neobvykle chladná. Rostoucí teploty v důsledku globálního oteplování tento dipól ještě zesílily a oteplily západoindický oceán až nad míru," uvedl pro The Wire klimatolog Roxy Mathew Kol z Indického ústavu tropické meteorologie.

Ještě předtím, než sarančata přes Írán a Pákistán dorazila v roce 2020 do Indie, způsobila značné škody ve východní Africe. Situace by se přitom mohla ještě zhoršit: podle agentury AP se zemědělci obávají hlavně toho, že se kobylky, které jsou v Indii, začnou množit, podle agentury AFP navíc hrozí, že jich během června bude z Afriky do Indie migrovat ještě víc.

"Situace je alarmující. Varujeme zejména před jejich rozmnožováním. Kdyby k němu došlo, mohlo by to naši zemědělskou půdu zničit," uvedli pro AP nejvyšší představitelé indické organizace Locust Warning Organization.

Klimatické změny bohužel vyvolávají hrozbu, že podobné invaze budou v budoucnosti ještě častější. "Změna klimatu v tom svou roli sehrát může. Zejména proto, že se podle předpovědí klimatologů zvýší na jihu Arabského poloostrova a v severovýchodní Africe srážky. Tím vzniknou častější fáze s velmi vlhkým podnebím, kdy prostě může k takovému rojení docházet obvykleji," uvedl pro The Wire odborník na biodiverzitu Axel Hochkirch z Trierské univerzity.