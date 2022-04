Macron v neděli večer varoval před pocitem uspokojení. "Nenechme se mýlit, nic není rozhodnuté a debaty, které v následujících dvou týdnech povedeme, jsou rozhodující pro naši zemi a pro Evropu," citoval prezidenta deník Le Monde. "Chtěl bych podat ruku všem, kdo chtějí pracovat pro Francii. Jsem připraven vymyslet něco nového, s cílem shromáždit různá přesvědčení a různé priority," doplnil Macron.

Výzkumné agentury Ipsos, Ifop, Opinionway i Elabe přisuzují Macronovi přes 28 procent hlasů, nejpříznivější je pro prezidenta odhad Opinionway, podle kterého jej volilo 29,5 procenta hlasujících, zatímco Le Penovou 23,5. Lídryně krajní pravice naopak nejlépe dopadla v projekci Ifop se ziskem 24,4 procenta, i zde ovšem zaostává za Macronem o více než čtyři body.

"Vidím naději, že rostou síly pro obnovu země. Všichni, kdo dnes nehlasovali pro Emmanuela Macrona, připojte se k nám," řekla Le Penová po oznámení odhadů, z nichž vyplývá její postup do druhého kola. Voličům poděkovala za hlasy a slíbila, že dá Francii za pět let do pořádku, pokud 24. dubna vyhraje.

"Spravím četné zlomeniny, sociální, územní, institucionální…zajistím národní nezávislost, kontrolovanou imigraci a obnovím bezpečnost pro všechny," řekla také Le Penová. Slíbila rovněž důstojné bydlení a zdravotnickou péči dostupnou pro všechny. "Mou ambicí je sjednotit Francouze a udělat Francii opět velikou," dodala.

Vyrovnanější souboj?

Le Penová se v průzkumech preferencí v posledních dnech na Macrona dotahovala a některé sondáže ukazovaly i těsnější rozdíly v jejich podpoře. Macron naopak před volbami spadl na úroveň kolem 26 procent. Vše nyní nasvědčuje tomu, že dvojice stejně jako před pěti lety postoupí do druhého kola prezidentské volby, přičemž letos se očekává vyrovnanější souboj než na jaře 2017.

Byť jej neřadí mezi postupující, s předběžnými výsledky může být spokojen i levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon, kterého podle projekcí volilo 20 procent hlasujících, tedy o něco více než před pěti lety. Naopak je zjevné, že propadli kandidáti tradičních politických stran. Valérie Pécresseová zastupující pravicové Republikány je v odhadech zhruba na pěti procentech až za dalším zástupcem krajní pravice Éricem Zemmourem, socialistka Anne Hidalgová podle všeho získala ještě méně hlasů.

Odevzdat svůj hlas mohlo ve Francii a jejích zámořských územích skoro 50 milionů voličů, k volbám nakonec podle posledních čísel přišlo asi 36 milionů z nich. Byť byla účast nižší než při předchozích třech volbách, nepotvrzovaly se obavy z překonání rekordně nízkého zájmu z roku 2002, kdy volby vynechalo 28,4 procenta právoplatných voličů.