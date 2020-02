Celkem se v pevninské Číně, do které se nepočítá Hongkong a Macao, do pondělní půlnoci nákaza novým typem koronaviru potvrdila u 72436 lidí. Zatímco za neděli čínské úřady evidovaly 2048 nových případů, za pondělí je to 1886. Ve srovnání těchto dvou dní se snížil také počet úmrtí. V neděli podle čínských statistik podlehlo nemoci COVID-19 105 lidí, v pondělí 98.

Počet nově potvrzených případů v pevninské Číně byl tak v pondělí poprvé od 30. ledna nižší než 2000, upozornila agentura Reuters. Počet úmrtí za den se pod stovku dostal poprvé od 11. února.

Nejhůře postižená zůstává provincie Chu-pej, z níž se začal virus v loňském roce šířit. Bilance obětí tu podle dnešních údajů vzrostla na 1789. V pondělí podlehlo nemoci COVID-19 v této provincii 93 nakažených a přítomnost nového typu koronaviru se prokázala u dalších 1807 lidí. Celkem tak v provincii počet nakažených dosáhl již 59.989.

Z 93 úmrtí zaznamenaných v pondělí v provincii Chu-pej jich 72 připadá na jeho hlavní město Wu-chan. Metropole hlásí také zdaleka nejvíce nových případů nákazy (1600). Celkový počet lidí, kteří se z nemoci způsobené koronavirem zotavili, dosáhl podle čínské statistiky 12 552.

Podle studie, kterou dnes zveřejnilo Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, činí úmrtnost na COVID-19 2,3 procenta. V provincii Chu-pej je nicméně o něco vyšší - 2,9 procenta. Na základě studia více než 44 tisíc případů nákazy novým typem koronaviru čínští vědci zjistili, že u 80,9 procenta pacientů měla nemoc mírný průběh, u 13,8 procenta vážný a u 4,7 procenta kritický.

Nejvyšší úmrtnost vědci zaznamenali v kategorii lidí starších 80 let (14,8 procenta). U dětí do devíti let nezaznamenali jediný případ úmrtí na nemoc COVID-19 a u lidí do 39 let činila úmrtnost jen 0,2 procenta. U následujících věkových skupin pak úmrtnost postupně roste: 0,4 procenta u čtyřicátníků, 1,3 procenta u padesátníků, 3,6 procenta u šedesátníků a v kategorii mezi 70 a 80 lety činí osm procent.

Vysoké riziko pro zdravotníky

Větší pravděpodobnost, že po nákaze novým koronavirem zemřou, je podle studie u mužů (2,8 procenta). Úmrtnost u žen činí 1,7 procenta. Vliv na úmrtnost mají také další choroby, kterými pacienti trpí. Nejčastěji po nákaze koronavirem umírají podle čínské studie lidé, kteří trpí kardiovaskulárními nemocemi a dále cukrovkou, chronickými respiračními nemocemi a vysokým tlakem.

Studie také upozorňuje na vysoké riziko, kterému je vystaven zdravotnický personál. Do 11. února se v Číně nakazilo koronavirem 3019 lékařů, sester a dalších zdravotníků. Pět z nich zemřelo.

Dnes čínská státní televize oznámila, že na nemoc COVID-19 zemřel také ředitel hlavní nemocnice ve Wu-chanu Liou Č '-ming.

Na celém světě se novým typem koronaviru nakazilo přes 73 tisíc lidí. Mimo pevninskou Čínu zabila nemoc podobná svými příznaky chřipce pět lidí. Po jedné obětí mají Hongkong, Tchaj-wan, Filipíny, Japonsko a Francie. Kromě pevninské Číny je nejvíce nakažených v Singapuru a v Japonsku. Zvláštní případ tvoří výletní loď Diamond Princess kotvící v karanténě u japonské Jokohamy. Zde zatím zaznamenali 454 nakažených.

Británie se chystá evakuovat své občany z lodi Diamond Princess



Britské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že pracuje na vyslání letadla do Japonska, které by evakuovalo britské občany z výletní lodi Diamond Princess zasažené nákazou novým koronavirem.

"Naši zaměstnanci jsou v kontaktu s britskými občany na palubě, aby přijali nezbytná opatření," citovala agentura Reuters z prohlášení ministerstva. Londýn do doufá, že evakuaci bude možné zorganizovat co nejdříve.



Diamond Princess kotví v přístavu japonského města Jokohama a nachází se v karanténě. Výletní loď je označovaná za místo s největší koncentrací infekce koronavirem, který se šíří z Číny. Z přibližně 3700 lidí na palubě se nakazilo více než 450. Své občany z plavidla už evakuovaly Spojené státy, další země se tak chystají učinit.



Japonské úřady dnes potvrdily nákazu novým typem koronaviru u dalších 88 lidí z výletní lodi Diamond Princess, která je od začátku února v karanténě v přístavu Jokohama. Celkový počet osob, které se na plavidle infikovaly, tím stoupl na 542. Podle agentury AFP je tak výletní loď největším ohniskem nákazy mimo Čínu.