Je prosincová sobota krátce před po deváté. Hlouček lidí, který se vytvořil před vchodem do geriatrické kliniky v Londýnské ulici na Vinohradech, má vcelku jasný důvod. „Jdete na kurz ošetřovatelství?“ ptám se pro jistotu, i když vím, že odpověď je jasná.

Něco, co se neztratí

Dostat se až sem ale chvíli trvalo, protože zájem o tyto kurzy, pořádané Českým červeným křížem (ČCK), převyšuje kapacitu. A to přesto, že se konají každý den. „Počty lidí, kteří kurzem už prošly, přesáhly v Praze 1700,“ říká Zdeňka Srbová z ČČK Praha 1. Podobné kurzy se navíc pořádají i na skoro dvacítce míst po Česku a prošlo jimi nejméně 800 dalších lidí. Kromě jisté trpělivosti je třeba výpis z trestního rejstříku, ale ten dnes už udělají i na poště. Je dobré mít i očkování na žloutenku typu B, ne pro účast v kurzu, ale je to třeba pro pomoc v nemocnicích.

Vlastně mě ani nepřekvapilo, že většina z účastníků kurzu, byly ženy. Pokud šlo ale o lektory, tak to bylo vyrovnané, spolu se zdravotní sestrou ho vedl i zdravotní bratr. Oba tvořili sehraný pár, na němž bylo vidět, že už mají mnoho kurzů za sebou.

To, co se v kurzu naučíte, se vám neztratí ani v normálním životě, kdybyste se museli starat o nemocného partnera nebo rodiče. Vrcholným výkonem je přesun imobilního člověka z postele do křesla a zpět. „Do posilovny chodit nemusí,“ říká nám instruktor a já mu po zkušenosti věřím. Hodně času je věnováno poskytování osobní hygieny pacientům, při které si uvědomíte, jak těžkou práci zdravotní sestry a bratři mají.

„Kolik času vám to v práci zabere?“ zeptám se. Při odpovědi, že někdy většinu směny, v lepším případě třetinu, můj respekt k práci sester a pracovnic v sociálních službách ještě vzroste. Důležitou část kurzu tvoří i psychologické školení, protože součástí práce pečovatele je i setkávání se smrtí.

Kurzy běží dál

Když kurz v podvečer končí, mám pocit jednoho z nejužitečněji strávených dnů za dlouhý čas. Diplom, který dostanete, vám navíc otvírá dveře k tomu, skutečně pomáhat a vědět jak. V nemocnicích nebo v domovech seniorů. Když se po kurzu podívám na webové stránky k tomu určené, vidím, že potřeba dobrovolníků je stále velká. Proto kurzy ČČK budou probíhat dál i po Novém roce. Finančně je lze podpořit na Darujme.cz.

S kurzy pro dobrovolníky počítáme i v příštím roce, uvádí Červený kříž

Zdroj: archiv Jany MarkovéKurz základů ošetřovatelství mohou podle Jarky Markové z Českého červeného kříže Praha 1 mohou jeho absolventi využít jak při dobrovolnické činnosti, tak v domácí péči. Asi polovina proškolených ale podle odhadů už pomáhá v nemocnicích a domovech seniorů.

Kolik lidi už absolvovalo kurz základů ošetřovatelství?

V Praze 1700 osob, celorepublikově 2500.

Máte přehled kolik z nich se dobrovolnicky zapojilo do práce v nemocnicích a domovech senioru?

Nemáme přesný počet osob nemáme z důvodu, že si proškolené osoby sami hledali možnost uplatnění. Počítáme ale, že kolem 1200 osob našlo uplatnění v sociální či nemocničních zařízeních.

Dalším rozměrem kurzu bylo proškolení široké veřejnosti pro domácí užití. Mohou adekvátně pomoci svým blízkým.

Jak je program financován?

Finanční saturace na organizační náklady (lektorné a nezbytný materiál) se našla ve zdrojích Českého červeného kříže, Krajských úřadů, Nadaci Kooperativa, zázemí pro výuku poskytli nemocnice - Všeobecná fakultní či Litoměřická, zdravotnické školy ( např. Praha 5. května, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Příbram). Metodická podpora a celá organizace byla hrazena formou dobrovolnických hodin. Finanční prostředky se snažíme získat přes sbírku na Darujme .cz

Do kdy bude pokračovat?

Jsme připraveni pokračovat v roce 2021, Kurz bude zdarma v průběhu nouzového stavu a potřeby vycházející z mimořádné situace. Rádi bychom tento jednodenní kurz ustálili v nabídce našich kurzů celoročně, abychom naplnili naši myšlenku proškolenosti obyvatelstva v základních úkonech pečování o křehké, nemocné osoby.