Životní minimum se od 1. dubna zvedne o 13,2 procenta. Dosáhne 3860 korun měsíčně, existenční minimum pak 2490 korun měsíčně. Po jednání vlády o tom informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Návrh ministerstva práce a sociálních věcí podle něj reaguje na růst cen.

Minimum se zvýšilo naposledy v lednu 2012, o devět procent. Od té doby se ceny zvedly o 13,2 procenta, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech pro rozhodování vlády. Po růstu minima by mohlo přibýt 500 až 600 příjemců příspěvku na živobytí, u přídavku na dítě asi 11.000 a u porodného asi 2000. Letošní výdaje by se tak zvedly o 390 milionů korun, resort práce a sociálních věcí na to peníze v rozpočtu má.



Plán zvednout životní a existenční minimum ohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v létě 2018 krátce po svém nástupu do funkce. Sociální demokraté ale v jednáních s koaličním hnutím ANO několikrát neuspěli. Naposled Maláčová návrh nařízení podala s březnovým termínem loni před vánočními svátky. Schválený návrh počítá s dubnem, uvedl Hamáček. Maláčová se dnes jednání kabinetu neúčastnila.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podmiňovala navýšení minima revizí dávek. Maláčová těsně před vánočními svátky předložila novely se změnami a zpřísněním vyplácení peněz od státu, které by měly platit nejspíš od roku 2021 či 2022.

Pomoc pro rodiče či seniory

Nařízení má podle předkladatelů pomoci například rodičům či seniorům. Například rodiče s pětiletým a osmiletým dítětem mají nyní minimum 9850 korun. Po zvýšení by to mohlo být 11 140 korun. U samotného otce či matky se čtyřletým dítětem by se částka ze 4880 korun mohla dostat na 5520 korun. Dvojice důchodců by měla místo 5970 pak 6750 korun.

S životním minimem se srovnává příjem žadatelů o dávky. Zjišťuje se tak, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Podle ministryně po zvyšování mezd, důchodů a příspěvků na péči řada lidí už na dávky od státu nedosáhne.

Už dřív Maláčová řekla, že přišlo o porodné 60 tisíc rodin, o přídavek na dítě 200 tisíc rodin a o příspěvek na bydlení mnozí senioři. Ministerstvo poukázalo i na to, že po navýšení minima zůstane lidem v exekuci vyšší nezabavitelná částka.