„Vždycky je špatné býti nepřítelem. Ale z ruské strany je to hloupost, protože dělat si nepřátele z bývalých přátel je chyba,“ komentoval Zeman zařazení Česka na seznam nepřátelských zemí ve vysílání Frekvence 1. Podle prezidenta mělo Rusko počkat na konec vyšetřování. „Hovořil jsem s paní ministryní (Marií) Benešovou a těch verzí je víc. Třetí verzí je, že mohlo jít o zakrytí manka,“ tvrdí Zeman.

„Důvěřuji Policii ČR, nedůvěřuji Bezpečnostní a informační službě. Budu tlačit na to, aby se to vyšetřilo. Padni komu padni,“ uvedla hlava státu. Zeman by se podle svých slov jako „vyšetřovatel amatér“ zaměřil na firmu Imex, kolem které podle něj panuje řada otazníků. „V každém případě je důležité, aby pracovala policie. Kdybyste se mě na to nezeptal, už bych se k Vrběticím nevyjadřoval,“ dodal.

Zeman zopakoval, že podpořil vyhoštění pracovníků ruské ambasády. Lhůtu na opuštění země do konce května považuje za slušnost. „Vy se ptáte na takové hlouposti,“ odvětil Zeman na otázku moderátora.

Hamáčkova cesta do Moskvy

Prezident Zeman hovořil také o údajné cestě ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy, kde podle serveru Seznam Zprávy mělo dojít k nabídce výměny utajení kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik a konání summitu amerického prezidenta Joe Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina v Česku. K cestě nakonec nedošlo a podle Hamáčka šlo pouze o krytí a žádná cesta se ve skutečnosti neplánovala.

Server Seznam Zprávy označil prezident za odpadkový koš české žurnalistiky. „Pracují v něm neúspěšní novináři, kteří byli propuštěni ze svých předchozích pozic,“ vyjádřil se Zeman nelichotivě na adresu redakce, jmenoval například investigativního novináře Janka Kroupu. „Jenom naprostý hlupák věří obskurnímu novináři,“ prohlásil prezident.

„Sputnik chce koupit Rakousko i další země, na tom není nic špatného. Bylo by krásné, kdyby se u nás uskutečnil summit Putin-Biden, ale po odhalení Vrbětic k tomu nedojde. Takže Jan Hamáček naprosto rozumně původně plánoval cestu do Ruska s těmito dvěma tématy a zcela rozumně tuto cestu odvolal, když se začalo o Vrběticích mluvit. Jenom blázen by v takovém případě do Ruska jel,“ prohlásil Zeman.