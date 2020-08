Nehod na železnici přibývá. V červenci jich bylo nejvíce od roku 2015

Uplynulý červenec byl na železnici co do počtu incidentů nejhorším kalendářním měsícem minimálně od roku 2015. Drážní inspekce řešila 135 mimořádných událostí, což je skoro o třetinu více než v předchozím měsíci. Zvýšil se i počet nehod na přejezdech. Vyplývá to ze statistik inspekce. Nehody přibývají v posledních letech pravidelně. Stát chce kvůli tomu navýšit investice do zabezpečení a také zpřísnit kontroly strojvůdců.

V Lázních Kynžvartu ve středu odpoledne vykolejil vlak. | Video: Deník/Jan Buriánek

Incidenty na železnici byly v červenci velkým tématem. Nehody si vyžádaly 28 obětí a 55 zraněných, což je nejvíce během letošního roku. Nešlo přitom jen o vlaky, v červenci přibylo i střetů s auty na železničních přejezdech. Bylo jich 26, což je o 14 více než o měsíc dříve. Při těchto střetech zemřelo sedm lidí. Komplikace kvůli nehodám na železnici: Českým drahám chybějí vlaky Přečíst článek › Letošní červenec je navíc nejhorší minimálně od roku 2015, odkdy jsou dostupné statistiky za jednotlivé kalendářní měsíce. Dosud nejvíce incidentů Drážní inspekce zaznamenala v říjnu 2017 a srpnu 2018, kdy řešila shodně 118 mimořádných událostí. Investice do zabezpečení tratí Stát kvůli velkému nárůstu počtu nehod chce investovat desítky miliard korun do zabezpečení tratí. Prioritou je automatický systém ETCS, který umožní zastavení vlaku na dálku. Podle statistik z letošního dubna je z více než 9000 kilometrů tratí nyní systémem pokryto přes 255 kilometrů železnic, dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné je ve zkušebním provozu a 108 kilometrů mezi Přerovem a Českou Třebovou přibude v letošním roce. Úřady chtějí také zpřísnit kontroly práce strojvůdců. Drážní úřad připravuje například monitorovací systém, který by se měl zaměřit na dodržování povinného odpočinku strojvedoucích, a také nové mechanismy trestání problémových strojvedoucích. Vláda také zvažuje změny legislativy pro podmínky práce strojvedoucích, zejména v případě pracovní doby a času pro odpočinek. Kontroly zintenzivnily také České dráhy, které vedle toho spustily na regionálních kolejích i novou aplikaci na upozorňování strojvedoucích na protijedoucí vlak. Srážku vlaků u Českého Brodu natočili strážníci. Na místě pomáhali jako první Přečíst článek › Nejtragičtější byl v červenci střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další tragická nehoda se stala u Českého Brodu, kde v polovině měsíce narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby. Počet incidentů na železnici roste v posledních letech nepřetržitě. Od roku 2015 se jejich počet zvýšil o přibližně 15 procent na loňských 1228 mimořádných událostí. Letos během jara, zejména od března do května sice počet nehod klesal, na to však měl vliv především oslabený provoz během pandemie koronaviru. Od června už se provoz na tratích vrátil téměř do normálu.

Autor: ČTK