Stovky podnětů, které upozorňují na kriminálních činy, jejichž oběťmi se utíkající Ukrajinci mohli stát, již obdržela česká policie. „Hrozbou je obchod s dětmi,“ řekla pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. A nemluví úplně do větru.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) začátkem týdne uvedl, že policisté už zahájili trestní stíhání ve 138 případech zneužívání nouze ukrajinských uprchlíků. „Samozřejmě se to týká komplexně nejrůznější kriminality spojené s příchodem Ukrajinců do Česka, v některých případech je to opravdu zneužívání situace uprchlíků,“ řekl Rakušan. I když z jeho vyjádření není úplně jasné, zda se některé z činů týkají i dětí.

Nicméně mezi případy, kterými se policie zabývá, zmínil třeba kuplířství. Podle posledních zpráv organizace UNICEF ruská agrese vyhnala ze země asi čtyři miliony Ukrajinců. Devadesát procent z nich jsou ženy a děti. Polovina těchto dětí je pak ve školním věku. Právě kvůli nim Evropský parlament přišel se souborem několika opatření, která by měla posílit jejich ochranu před zločineckými gangy. „Tato současná prevence navazuje na uprchlické příklady v minulosti. Při poslední migrační vlně byly totiž děti často zneužívány na práci nebo se s nimi rovnou obchodovalo,“ doplnila Gregorová.

Zpráva proto navrhuje registraci všech přicházejících dětí. „Všechny státy mají své registry, komu poskytly dočasnou ochranu, ale není to zatím propojené. V budoucnu, kdyby se hledalo nějaké dítě, by bylo snadnější zjistit, kde se nachází. Je to důležité i pro slučování rodin,“ vysvětlila lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová, která je pod návrhem také podepsaná.

Kromě zmíněného materiál řeší i vzdělávání těchto dětí, jejich zdravotní péči a další nutné věci, aby se neocitly na okraji společnosti. Česká republika společně s dalšími zeměmi se podle Šojdrové se současnou krizí vypořádávají dobře a děti bez pomoci nenechávají. „Je ale dobré si uvědomit, že statisíce těchto dětí přišly během jednoho měsíce. Proto těmto státům Evropská unie poskytne finanční pomoc,“ doplnila Šojdrová.

Zatím ale není jasné, o jakou částku se bude jednat. „Například jeden z evropských fondů má pro podobné účely vyčleněno v přepočtu 241 miliard korun, z toho do České republiky z něho dnes plyne jen něco kolem 280 milionů. To je málo, bylo to ale plánováno pro mírové období. Z těch 241 miliard ovšem můžeme čerpat další peníze, když si o ně řekneme,“ dodala.