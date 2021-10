Nápad napsat velvyslanci byl podle Juklové spontánní. „Zrovna se mi podařilo jakžtakž ovládnout japonský systém písma. Napadlo mě pak, že zkusím napsat někomu z japonské ambasády, aby mi poradili s dalšími učebnicemi. Když jsem psala adresu, řekla jsem si, že zkusím přímo pana velvyslance,“ líčí studentka.

S odpovědí přímo od něj ale nepočítala. „Věřila jsem však, že mi odpoví alespoň někdo. Nakonec asi po měsíci a půl odepsal přímo velvyslanec. Velmi mi děkoval a chválil mě za to, jak jsem zvládla písmo kandži, ve kterém jsem dopis psala,“ říká Juklová.

Podobně nečekaný byl i návrh na velvyslancův příjezd do Havlíčkova Brodu. „Ke konci prázdnin jsem si užívala volno a delší dobu nevybírala schránku. Pak mě ale překvapil tatínek s dalším dopisem, ve kterém byl návrh na setkání. Nejdřív jsem si připadala jak v Jiříkově vidění, pak jsme se ale pustili do organizačních záležitostí,“ přidává Juklová.

Příjezd Hidea Suzukiho se podařilo domluvit na sobotu jedenáctého září. Japonský velvyslanec strávil v Havlíčkově Brodě celý den, během kterého například osobně navštívil areál taktéž japonské firmy Futaba, aby po obědě zamířil přímo na půdu gymnázia a na setkání s Johankou. Toho se kromě studentky a její rodiny účastnil ještě například ředitel školy Hynek Bouchal, nebo havlíčkobrodská zastupitelka Jana Fischerová.

Nadšený velvyslanec

Jak dokládají slova Hynka Bouchala, návštěva byla důležitá i pro gymnázium. „Já osobně si na tom vážím hlavně toho, že do školy přijela taková osobnost na pozvání studentky. A hlavně té samotné iniciativy. Někdo se naučí japonsky tak dobře, až se to dotkne až samotného velvyslance,“ sdělil ředitel.

Velvyslanec Suzuki i s chotí absolvovali na gymnáziu program, během kterého si prohlédli například tamější badatelské centru, ateliér výtvarné výchovy, vyslechli přitom také Johanku, která jim zahrála na harmoniku a závěrem terasu školy, ze které si prohlédli celé město.

Podle ředitele Bouchala byli manželé nadšení. „Jak známo, Japonci jsou velmi kultivovaní lidé a nadbytečné emoce projevují jen zřídka. Tady si ale v nestřežených chvílích člověk mohl všimnout, jak nefalšované nadšení jim některé věci způsobují. Líbil se jim výhled na město, japonské malby v našem ateliéru, nebo i hra Johanky na harmoniku,“ přidával.

Gymnáziu se podařilo dohodnout i spolupráci s japonským velvyslanectvím. „Pro děti plánujeme udělat workshopy, které nám nabídli spolupracovníci velvyslanectví. Budou o tom, co je Japonsko, co je japonská kultura, ale i jaké možnosti jsou v případě dalšího studijního postupu,“ informoval Bouchal.

Po odchodu z gymnázia se velvyslanecký pár odebral na poslední formální bod celého programu, a sice návštěvu brodského starosty. „Byla veliká čest tu pana velvyslance mít. Absolvovali jsme velmi krátkou, spíše informativní schůzku, během které jsme řešili například informace o Havlíčkově Brodě jako městě, anebo spolupráci japonských firem usídlených v Česku. V případě Futaby i v Havlíčkově Brodě s domácím prostředím,“ sdělil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Samotné Johance Juklové dodala návštěva velvyslance Suzukiho další motivaci do studia. „Co bude dál ještě úplně nevím, ale rozhodně se japonštině chci věnovat i dál. Návštěva pana velvyslance mi ukázala, že to za to rozhodně stojí,“ zakončila Johanka.