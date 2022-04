„Ti, kteří na ně mají nárok, je zvýšené dostanou už v dubnu,“ potvrdila Deníku mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. Celkem by podle propočtů ministerstva mělo změnu podmínek sociálních dávek ocenit asi 360 tisíc lidí, kteří dnes nějaký příspěvek státu pobírají.

Změn doznala kupříkladu hranice maximální výše dávek mimořádné okamžité pomoci, jež v případě újmy na zdraví vzrostla z 2490 korun na 2740 korun. V případě vážné mimořádné události nyní může žadatel místo dosavadních 57 900 korun získat až 63 750 korun. Stejně tak se změna týká v případě porodného.

„To se sice nenavyšuje, ale rozšiřuje se okruh lidí, kteří na ně mají nárok,“ uvedla Davidová. Důležitá je i vyšší dávka živobytí, která u čtyřčlenné rodiny nyní nově činí o asi o tisícovku více než dřív.

Změnu dávek již chválí například organizace, které pomáhají rodinám v obtížích. „Tím, že se zvýší životní a existenční minimum, dosáhne více lidí na dávky ze státního sociálního systému, což je určitě v pořádku s ohledem na inflaci a to, co všechno se zdražuje,“ pochvaluje si Dagmar Vogtová z projektu VašeVýživné.cz, na nějž se obracejí samoživitelé kvůli pomoci se získáním alimentů pro své děti.

Vogtová proto očekává, že rodiče v nouzi snáze dosáhnou na více sociálních dávek. Na důkladnější hodnocení změny je ale podle ní ještě příliš brzy. „Zatím jsme si žádný průzkum nedělali,“ vysvětlila.

Ulehčení práce úředníků

Aktuálně je zvýšená pomoc pro lidi v nouzi dostatečná také podle Davida Šmejkala z Poradny při finanční tísni. „Dá se však předpokládat, že bude potřeba životní a existenční minimum ještě letos znovu valorizovat,“ obává se Šmejkal. Hovoří pro to podle něj zejména nepříznivé odhady vývoje inflace a růstu cen.

Kromě toho bude podle Šmejkala potřeba navýšit kapacity úřadů práce, a to nejen personálně, ale i větší elektronizací jejich agendy. „Elektronické formuláře by přístupnější formou umožnily desetitisícům nových klientů alespoň požádat o sociální podporu, aniž by museli vystát několikahodinovou frontu na pobočce úřadu práce,“ tvrdí Šmejkal.

Zdroj: DeníkUlehčení práce úředníkům by podle něj rovněž přinesla větší podpora nezávislých neziskových dluhových poraden s akreditací od ministerstva spravedlnosti. „Možnost najít v diskusi s dluhovým poradcem řešení konkrétní situace je tu vždycky, a ne všichni klienti by se tak museli obracet na úřady práce s žádostí o dávku,“ dodal Šmejkal.

Příklad: Jak se změnil příspěvek na živobytí

Počet osob v domácnosti Do konce března Od začátku dubna 1 dospělý 3860 4250 2 dospělí 4980 5480 Rodina se dvěma dětmi 5 a 8 let 10 160 11 300

Zdroj: MPSV