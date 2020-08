Novým šéfem nejdůležitější tuzemské firmy se stal Thomas Schäfer, muž se zkušenostmi z koncernů Daimler i Volkswagen. Naposledy působil ve vedení jihoafrického zastoupení VW.

Co tato volba znamená a proč skončilo působení úspěšného Bernharda Maiera? Oficiálně se k tomu samozřejmě ani ve Škodě, ani ve Wolfsburgu nikdo nevyjádří. Nicméně, zasvěcení mluví o mocenském boji. Současný šéf koncernu Herbert Diess, jak vyplývá z řady jeho personálních rozhodnutí, chce mít na všech důležitých postech oddané lidi. Maier byl do funkce dosazen ještě před Diessovým nástupem na jeho současnou pozici a dosud ho v křesle držely výborné ekonomické výsledky automobilky. Dokonce i během letošního „koronavirového“ prvního pololetí se Škoda Auto udržela v zisku, což je úctyhodný počin.

Zdroj: DeníkPřesto Maier skončil. Thomas Schäfer bude nepochybně pro Diesse tvárnějším materiálem než Maier a určitě se bude snažit vyhovět šéfově názoru na to, že Škoda by měla v rámci koncernu přestat konkurovat takzvaným prémiovým značkám. Spíše se má orientovat na zvýšení objemu a ukrajovat tržní podíl francouzským a korejským automobilkám. Zvýšení objemu ovšem nebude snadné dosáhnout. Tuzemské továrny Škody jsou totiž plně vytíženy a výstavbu nového závodu koncern zavrhl. Pokud by se měly budoucí levné škodovky vyrábět například v Kvasinách, musel by se odtud vymístit například Superb či Kodiaq.

Možná by se pak tyto modely v další generaci nevyráběly vůbec. Navíc vyrobit levné auto v Evropě a pro Evropany je nyní vinou legislativy v oblasti bezpečnosti a emisí automobilů téměř nemožné. Doplácí na to také dosud levná Dacia.

Pravděpodobnější tedy bude, že se Škoda v zahraničních továrnách zaměří na výrobu vozů, které by kupovali zákazníci na trzích, kde jsou předpisy vůči autům více benevolentní. Třeba právě v Africe, odkud Schäfer do Škody přišel. Tam by se mohla uplatnit také auta, která Škoda již připravila pro Indii.