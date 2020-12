Již v dnešním vydání magazínu Víkend, který je součástí všech tištěných regionálních Deníků, najdete naši unikátní ročenku. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější události končícího roku, který se do dějin zapíše snad až příliš tučným a krvavým písmem.

Unikátní ročenka Deníku jako součást sobotních tištěných Deníků. K dostání v obchodech a trafikách. | Foto: Deník

Že je rok 2020 rokem jediného tématu, je samozřejmě pravda. Pandemie koronaviru změnila naše životy k nepoznání a měnit je nejspíš bude i nadále. Přesto to nebyl jen rok covidu. Byl to také rok dvou tragických požárů, během nichž zemřel ohromný počet lidí. Byl to rok očekávaných amerických voleb. A také rok startu komerčního dobývání vesmíru.