Podle ministerstva dopravy se jedná v zahraničí o zcela běžnou praxi, která bude mít pozitivní dopad na pracovní trh v zemědělství či lesnictví. V Česku teď musí řidič pro řízení traktoru vlastnit příslušné řidičské oprávnění, a to takzvané „Téčko“. Pro zahraniční pracovníky je ale jeho získání kvůli přísným podmínkám nemotivující.

„Jednou z podmínek získání oprávnění skupiny T je, že musí mít na území České republiky obvyklé bydliště, to jest pobyt v trvání 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb. Splnění této podmínky je však pro většinu cizinců, tedy uchazečů o práci v zemědělství či lesnictví, poměrně problematické,“ odkazuje na text v důvodové zprávě k novele zákona mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Obavy z nárůstu dopravních nehod kvůli řidičům traktorů bez praxe, a navíc s jakýmkoliv přípojným vozidlem na ministerstvu dopravy nepanují. Naopak. Ministerstvo v důvodové zprávě uvádí, že řidiči podstupují dostatečný výcvik a zkoušky z řízení nákladních vozidel, tedy vozidel rovněž velkých a těžkých. „Zároveň jsou traktory určeny k využívání při zemědělských a lesnických pracích a nejsou tedy primárně určené pro provoz na pozemních komunikací,“ podotýká ministerstvo.

Odborníci protestují

Argumenty o dostatečném výcviku se ale nezamlouvají odborníkům z autoškol. Podle nich by měli všichni, kteří chtějí řídit specifická vozidla, projít určitou průpravou a měli by být schopni deklarovat schopnost řízení takovýchto strojů.

„Problémem je i to, že řidičský průkaz na nákladní vozidlo se dělá bez přípojného vozidla. Nyní dotyčnému umožníme řídit traktor a ten se smí řídit například s desetitunovým vlekem. Je to pro nás cimrmanovský krok stranou. Měli jsme pocit, že snahou státu je, aby žadatelé o řidičská oprávnění na konkrétní specifické stroje byli prověřeni zkušebními komisaři. Teď jen ověříme, zda umí dotyčný jezdit v nákladním automobilu a už nikoliv v traktoru,“ zlobí se předseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Dopravní expert z platformy Vize 0 Roman Budský mluví podobně. Žadatelé by si podle něj měli stroj takzvaně lidově osahat, než s ním začnou jezdit. „Traktor je specifický stroj. Pokud bude oprávnění řízení jej automaticky přidáváno ke skupině C, pak by určitou průpravu měli dotyční lidé absolvovat. Pokud by někdo využíval traktor jen jako specifické nákladní vozidlo pro převoz nákladu mezi dvěma statky, tak se nemusí jednat o krok špatným směrem. Pokud s tím ale někdo nezkušený vlétne do terénu, pro který je traktor primárně určen, může nastat problém i s fatálními následky,“ varuje dopravní expert.

Změnu zákona v rovnocennosti řidičského oprávnění C a T logicky vítají zemědělci. Konečně by snad sehnat traktoristu nemusel být tak veliký problém. Pracovní weby totiž neustále inzerují stovky volných pracovních pozic pro traktoristy. „Pro nás zemědělce je to jednoznačně dobrá zpráva. Co se týče řidičských průkazů, potřebujeme také, aby se jednoduše uznávali řidičské průkazy cizím státním příslušníkům ze zemí mimo Evropskou unii,“ dodává k novele zákona prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Céčko, nebo téčko? Jaká je v tom dnes rozdíl



Řidičské oprávnění skupiny C

- dostupné je až od 21 let. Existují ovšem výjimky, kdy lze řídit "náklaďák" už od 18 let: jedná se o vozidla Ministerstva vnitra, která například používá HZS ČR, Policie ČR, Vězeňská služba ČR, Armáda ČR…

- jedná se o vozidlo převyšující nejvyšší povolenou hmotnost 3,5 tuny s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.

- k vozidlu smí být připojené vozidlo nepřevyšující hmotnost 750 kg.

- řidič vlastníci toto oprávnění může řídit motorová vozidla spadající do kategorie AM a C1



Řidičské oprávnění skupiny T

- novela zákona skupinu T neruší. I nadále si o ni mohou zažádat zájemci po dovršení 17 let. Nebo, a to nově od 1. ledna 2022, mohou oprávnění získat jako automatickou součást řidičského oprávnění skupiny C.

- jedná se o "papíry" nejen na traktor, ale i samojízdné pracovní stroje.

- k vozidlu smí být připojené jakékoliv přípojné vozidlo