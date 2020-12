Vše podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nasvědčuje tomu, že vláda v pondělí schválí změnu stupně protiepidemického systému (PES) ze třetího na čtvrtý. Hotely a restaurace by pak musely zavřít ke konci týdne. Obchody a služby budou moci dále fungovat.

Majitel brněnského podniku U Sajmona pod Hájkem měl otevřeno i po osmé hodině. Na místě byla také policie. | Video: DENÍK/Oldřich Haluza

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by s přechodem opatření do čtvrtého stupně PES nečekal do pátku, ke změně by podle něj mělo dojít nejpozději ve středu. Řekl to v České televizi. Podle Hamáčka bude nutné odškodnit živnostníky. Líbí se mu rakouský scénář, byl by pro odškodnění minimálně ve výši 80 procent loňského obratu.