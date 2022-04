"Po víkendu se má oteplit a až budu mít data za pondělí a úterý, tak nevidím důvod, aby byly respirátory dál povinné ve veřejné dopravě," řekl ministr. Šíření respiračních infekcí obecně podle odborníků souvisí i s počasím, viry se více přenášejí od podzimu do jara. Také proto, že lidé tráví více času ve vnitřních prostorách.

V současné době je zakrývání dýchacích cest dál povinné v hromadné dopravě, jako jsou vlaky, autobusy, letecká doprava i MHD. Nosit respirátory je dál nutné také v pobytových zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních. "Tam třeba v čekárnách u ambulancí čekají nemocní lidé," dodal ministr. Kromě nemocnic, ordinací a čekáren je třeba respirátor i v lékárně.

Ve středu přibylo v Česku 5287 potvrzených případů covidu-19, nejméně ve všední den od začátku letošního roku. Nejméně je i podezření na opakované nákazy. Lidé se ale i s příznaky chodí výrazně méně testovat. Zatímco na přelomu ledna a února letošního roku bylo podle dat ministerstva zdravotnictví denně i více než 150.000 PCR testů, v současné době je jich asi šestkrát méně. Od dubna navíc zdravotní pojišťovny omezily počet laboratoří, kterým testování proplácejí.

Válek také znovu uvedl, že uprchlíci z Ukrajiny počty pozitivně testovaných nezvýšili, data o jejich nákazách jsou sledována i samostatně. Do konce března tvořili mezi testovanými asi jedno procent, přestože do ČR nově přibylo přes 2,5 procenta populace. Denně se nákaza prokázala u několika desítek Ukrajinců, celkově od začátku uprchlické vlny do konce března zhruba u 2500.