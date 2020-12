Darovat předplatné patří mezi již tradiční dárky. Digitální předplatné zpravodajského webu Deník.cz a jeho regionálních mutací je novinka v naší letošní vánoční nabídce. „Považuji tento typ dárků za užitečný, protože darujete někomu blízkému informace, které jsou skutečné, ověřené, srozumitelné a v případě Deníku se týkají místa, ve kterém dotyčný žije. Zkrátka darujete mu zprávy o všem, co se děje v jeho místě, městě či vesnici,“ říká Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.

Co je (to) digitální předplatné? Možná si neumíte představit, co se skrývá pod pojmem digitální předplatné. Nehledejte v tom nic složité. Předplatit si online zprávy je v zásadě totéž, jako si předplatit ty tištěné. Jen s tím rozdílem, že vám nepřijdou do schránky, ale přečtete si je na internetu ve svém mobilu, tabletu či počítači na stránkách Deník.cz.

„Tak jako jiné zpravodajské weby i Deník přešel na částečně zpoplatněný obsah, který si v celém znění přečtou jen ti, kteří mají předplatné,“ upřesňuje Roman Gallo a dodává, že předplatitelé získávají řadu benefitů. „Od sníženého objemu reklamy, přes denní souhrn zpráv připravený a zaslaný každé ráno do mailu šéfredaktorem, až po elektronické podoby příloh, které vycházejí v rámci tištěného Deníku.“

Komu předplatné koupit?

Spektrum našich čtenářů je široké, stejně jako obsah, který nabízíme. Pokud chcete pořídit ověřené zprávy z místa, kde vaši blízcí žijí, je Deník správnou volbou. V každém městě máme svého redaktora, který píše o svém domovském místě.

Pro sportovního fanouška pak máme jedinečný servis zpráv, výsledků a perliček ze všech soutěží, které se v jeho městě konají. „Informace o nižších a vesnických fotbalových soutěžích jsou unikátní a nikde jinde je v tak ucelené formě čtenáři nenajdou,“ říká Petr Koděra, zástupce ředitele redakcí, který zároveň připomíná, že unikátní fotbalové přílohy Deníku získávají digitální předplatitelé zdarma v elektronické podobě.

Časově a finančně nenáročný dárek

Digitální předplatné Deník.cz patří jednoznačně do kategorie nejméně náročných dárků ať už z hlediska času nebo z pohledu finanční náročnosti. Čtvrtletní online předplatné Deníku pořídíte už za 249,- Kč, roční pak za 699,- Kč. „Já osobně s rodinou často a rád využívám Tipy Deníku – ověřené pozvánky na zajímavé akce a výlety napříč celou naší zemí, díky kterým jsme aktivně strávili první i druhou vlnu pandemie v přírodě,“ uzavírá Roman Gallo.

Digitální předplatné vyberete a pořídíte na adrese www.denik.cz/poukaz nebo ZDE. Po zaplacení částky vám do mailu zašleme voucher s unikátním kódem, díky kterému pak jednoduše předplatné aktivujete.

Pro náš voucher nemusíte nikam chodit, lze jej buď vytisknout doma nebo zaslat obdarovanému elektronicky. Dárek tak můžete pořídit z pohodlí domova i na posledních chvíli.