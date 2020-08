Vezměte je na speciální zmrzlinu:

Všechny děti milují zmrzlinu a je jasné, že během léta si jí užily často. Ale navštívili jste některou z netradičních zmrzlináren, které nabízejí příchutě jako například svíčková na smetaně, okurková nebo tvarůžková. Podívejte se na internet a vyrazte za netradiční chuťovou exkurzí.

Vyrazte do zoo:

Nestihli jste letos o prázdninách navštívit žádnou zoologickou stanici? Tak to napravte. V několika českých zoo se letos o prázdninách navíc narodila nová mláďata, takže na vaše ratolesti čeká pořádná dávka roztomilosti. Například v brněnské zoo na svět přišla vzácná panda červená. Sameček se narodil sice už v květnu, ale až v posledních dnech ho může spatřit veřejnost. Návštěvníci mu také vyberou jméno. V pražské zoologické zahradě se zase narodilo také velmi vzácné mládě, a to primát z červeného seznamu chápan středoamerický. Pražská zoo je jediná v Evropě, které se daří rozmnožovat tato zvířata. A přírůstky hlásí i další zahrady. Například ve Dvoře Králové se narodilo přímo před zraky návštěvníků mládě hrocha. I tento „drobeček“ je tedy teď nově v jejich výběhu k vidění.

Zažijte velké dobrodružství:

Spali jste letos se svými dětmi ve stanu nebo pod širákem? Ne? Tak to napravte. Především pro městské děti je stanování v přírodě netradičním zážitkem, ze kterého se budou těšit ještě několik týdnů. A pokud je pro vás představa noci ve stanu až moc velkou „divočinou“, vyzkoušejte třeba hotel v koruně stromu. Nocleh v domku na stromě nabízejí Lesy města Brna kousek od Babího lomu u Lelekovic. Sedm metrů nad zemí tam vyrostl stromový srub s vnitřní rozlohou pouhých 18 metrů čtverečních a terasou. Na místo není zavedená voda ani elektřina, základní potřeby zajišťuje umývadlo s konví a suchý záchod, vejdou se sem nanejvýš tři lidé a jedinou podmínkou je, aby dětem bylo více než šest let. Podobnou nabídku můžete využít v Treehouse resortu Green Valley Chotýšany či stromový domek Strom house v Posázaví. Alternativou může být také takzvaný glamping. Stereotypy spojené s kempováním, jako drsné noci, provizorní toalety a štípání komárů, v poslední době nahrazuje nový styl „okouzlujícího“ kempování nazývaný glamorous camping, zkráceně glamping. Hlavním důvodem růstu popularity glampingu je, že spojuje tradiční kouzlo kempování, jako jsou noci pod hvězdami, s luxusem pohodlných postelí a stanů vybavených lépe než některé hotely. V Česku se s takovými kempy doslova roztrhl pytel, takže je z čeho vybírat.

Hlavně buďte spolu:

Pokud jste nestihli všechno, co jste chtěli, nesmutněte. Důležité je nikam se nehnat, být spokojený a veselý. Zvolte takovou aktivitu, abyste si poslední týden prázdnin užili v pohodě a strávili hezké společné chvíle.