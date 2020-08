Boeing 777-300ER v Praze přistál v neděli ve 12:55. Emirates do Prahy nasazují zatím největší letadlo, které se koranovirové krizi objevuje pravidelně, létá v konfiguraci pro 354 cestujících. Qatar Airways od července létají s Boeingem 787-8 pro 254 cestujících.

Emirates z Prahy létají v 15:55 s příletem Dubaje ve 23:50. Z Dubaje je odlet v 8:35 a přílet do Prahy ve 13:00. Linka bude v provozu v neděli, středu a pátek. Dálková letecká doprava patří mezi nejvíce postižené segmenty letectví v současné krizi.

Po Emirates se má v srpnu vrátit ještě další dálková linka. Korean Air začne od 21. srpna létat jednou týdně z Prahy do Soulu. Ze Soulu poletí letoun v pátek ve 12:45 a v Praze bude v 16:55, zpět poletí až v sobotu v 18:50 s příletem do Soulu v 11:15 v neděli. Před pandemií koronaviru létal Korean Air do Prahy čtyřikrát týdně.

Přestávka pro odpočinek posádky

Nezvykle dlouhá přestávka v Praze je pro odpočinek posádky: kvůli rotaci jednou týdně se nevyplatí dopravci mít v Praze druhou posádku na střídání, proto zpět poletí po více než po 24hodinovém odpočinku stejní piloti a letušky.

Na všechny lety bude nasazovat Korean Air Boeing 787-9 Dreamliner, který má kapacitu pro celkem 269 cestujících (24 v business třídě, 245 v ekonomické třídě). Praha se tak zařadí mezi pět vybraných destinací v Evropě, do kterých budou Korean Air znovu létat.

Aktuálně má pražské letiště potvrzený obnovený provoz od 32 leteckých společností nabízející přímé spojení do téměř 80 destinací, které jsou cestujícím z Prahy již k dispozici nebo budou obnoveny během následujících týdnů.