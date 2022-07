V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou jsme zavítali do středočeské vesnice Tuchlovice, kde žije úřednice Hana Hamtáková. Obyčejná, ale neobyčejná Česka, která byla v rámci sociologického vzorku agentury Kantar vybrána jako jedna z účastnic Konference o budoucnosti Evropy. Proto jsme se ji rozhodli oslovit i my a zprostředkovat vám její pohled na Evroskou unii, předsednictví České republiky v EU i její názor na to, co by česká vláda měla v čele Evropy dělat především.