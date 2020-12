V Česku padaly teplotní rekordy. Na některých místech bylo skoro až 14 stupňů

V Česku dnes padly teplotní rekordy na 33 ze zhruba 150 meteorologických stanic, které měří teplotu 30 a více let. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích na Znojemsku, a to 13,7 stupně Celsia nad nulou. ČTK to řekla Tereza Matušková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teplotní rekordy, které byly dnes překonány, pocházely nejčastěji z roku 2015.

Lyžařské středisko v Deštném | Foto: ČTK / ČTK

V pondělí 21. prosince začala astronomická zima. Současné teplé a deštivé počasí tomu ale zatím moc neodpovídá. Kromě Kuchařovic dnes bylo rekordně teplo například na jihu Čech. V Byňově na Českobudějovicku bylo zaznamenáno rovných 13 stupňů a ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku 12,8 stupně. Nezvykle vysoké teploty ale zachytili meteorologové také na horách. Stanice Horská Kvilda, která se nachází na Klatovsku ve výšce přes 1000 metrů nad mořem, naměřila 8,3 stupně nad nulou. Na sněhu či na blátě? Jaký byl Štědrý den v tomto tisíciletí Přečíst článek › Stanice Kašperské Hory - také z Klatovska, ale v nižší nadmořské výšce - zaznamenala 10,6 stupně. Přitom třeba Horská Kvilda patří ke stanicím, kde bývají často naměřeny naopak rekordně nízké teploty. V listopadu tam meteorologové zaznamenali až minus 14,9 stupně. Teplotní rekordy ČHMÚ zachytil už v listopadu a na začátku prosince. Například 6. prosince meteorologové naměřili v Jeseníku až 16 stupňů nad nulou. Podle předpovědi ústavu bude teplo i na Štědrý den. Teploty přes den mohou vystoupat až na deset stupňů a bude zataženo s deštěm. Místy se objeví i bouřky.

Autor: ČTK