Péče o malé děti se změní. Stát chce zřídit mikrojesle

Sehnat pro dítě mladší tří let během dne hlídání je často práce takřka nadlidská. Mateřské školy je totiž nemusejí povinně přijímat, soukromá zařízení jsou pak často předražená. Změnit to má novela zákona o dětských skupinách, kterou poslala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) do připomínkového řízení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Adolf Horsinka