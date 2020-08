Praktických lékařů je málo, jsou přetížení a většina je vyššího věku. Řada z nich spadá dokonce do rizikové skupiny, u níž je horší prognóza průběhu nemocí covid-19. Přesto v březnu, když bylo nejhůře, nezavřeli „krám“. Mnozí přitom neměli účinné respirátory. Na poděkování za nasazení během epidemie však praktici dosud čekají, zatímco kolegům v lůžkových zařízeních vláda poslala miliardy korun.

Přímo v červené zóně, v desetitisícové Litovli, kterou hygienici v březnu uzavřeli kvůli nekontrolovatelnému šíření viru, ordinovala praktická lékařka Věra Katzerová (na snímku). „Zůstali jsme ve městě tři. Pacienty jsme nemohli nechat bez pomoci. Nešlo jen o covid, lidé měli bolesti břicha, na hrudníku. V takovém případě nelze sdělit po telefonu, ať nechodí a vyčkají,“ reagovala Věra Katzerová, která je předsedkyní Sdružení praktických lékařů na Olomoucku.

Nejvíce ohrožené byly sestry

S praktiky, a už vůbec ne s těmi v ohnisku nákazy, by v březnu měnil málokterý doktor. Na jaře přicházeli do ordinace lidé s projevy respiračních infekcí a praktik musel rozhodnout, co s pacientem dál. Většina z nich přitom zpočátku ani neměla účinné ochranné pomůcky, a to je skoro polovina starší 60 let. Jsou přesvědčeni, že oceňování nasazení při epidemii není fér. Jednorázovou odměnu, kterou stát posílá do nemocnic i sociálních služeb, by přitom uvítali zejména kvůli svým zdravotním sestrám.

„Ony byly v každodenním kontaktu s pacienty, kteří přicházeli do čekárny. Prováděly odběry, aniž by věděly, jestli jsou, nebo nejsou covid pozitivní,“ popsala lékařka, které prošlo ordinací 46 pozitivních pacientů. Přitom už absolvovala v Litovli i „druhou vlnu“, když se nákaza dostala do zdejšího domova pro seniory, kteří spadají do jejího obvodu. Onemocnělo třicet klientů a necelá desítka pracovníků.

Vláda v pondělí schválila program na mimořádné odměny pro zdravotníky. Týká se zaměstnanců v nemocnicích a následné péči. Zdravotníkům bude rozdělena částka 11,2 miliard korun. Ministerstvo zdravotnictví navíc už v červnu ocenilo zaměstnance záchranné služby, kteří se rovněž výrazně podíleli na zvládnutí epidemie.

„Po odměnách pro pracovníky v první linii se odměny dostanou i k těm, kteří sice nepracovali přímo s covid pacienty, ale zajistili důležitý chod ne-covid oddělení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k odměnám.

Na otázku, zda se najdou peníze i pro praktické lékaře, ministerstvo dosud Deníku neodpovědělo.