Původní opatření schválené vládou v pondělí 7. června počítalo s tím, že se budou účastníci táborů testovat před odjezdem a pak každých sedm dní. Pořadatelé táborů ale poukazovali na to, že to výrazně zkomplikuje organizaci, a požádali proto ministerstvo zdravotnictví o změnu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulou středu oznámil, že povinnost opakovaného testování zůstane v případě antigenních testů, zatímco při použití PCR metody před odjezdem odpadne.

Podle opatření, které kabinet schválil v pondělí 14. června, by to ale mělo platit jen v případě, že se negativním PCR testem ne starším 72 hodin před odjezdem prokážou všichni účastníci akce. ČRDM v úterý upozornila na to, že tato varianta by byla fakticky neproveditelná. Ministerstvo zdravotnictví pak uvedlo, že bude s organizátory táborů ještě jednat.

Podmínky avizoval Vojtěch už minulý týden

Dnes domluvené podmínky jsou stejné jako ty, které avizoval ministr Vojtěch minulý týden. Dětí, které na tábor odjedou s PCR testem starým nanejvýš sedm dní, se opakované testování na táboře týkat nebude. Platit to bude i v případě, že budou v jedné skupině s dětmi s antigenními testy, které se po týdnu budou muset otestovat znovu. Upravené mimořádné opatření předloží ministerstvo vládě v pondělí 21. června.

Podle pověřené hlavní hygieničky Pavly Svrčinové je dohodnuté řešení střední cestou, která vyhovuje jak ministerstvu zdravotnictví, tak i zástupcům ČRDM. Snahou podle ní bylo najít kompromis, který umožní zachovat potřebnou úroveň ochrany dětí před koronavirem a zároveň umožní hladké konání akcí.

Podle předsedy ČRDM Aleše Sedláčka jsou domluvené podmínky kompromisem, který je zvládnutelný pro rodiče i organizátory. "Budeme doporučovat všem rodičům, aby s dětmi před odjezdem zašli na PCR test, protože pak odpadne povinnost přetestování v průběhu tábora. Nicméně chápeme, že některé děti PCR test třeba nestihnou, organizátoři tak budou připraveni tuto část dětí na místě otestovat,“ řekl.

Pro přetestování podle něj organizátoři využijí samotesty nebo pozvou mobilní odběrový tým. Testovat se vůbec nebudou muset ti, co předloží doklad o prodělané nemoci nebo o očkování.