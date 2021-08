Rostoucí ceny stavebních materiálů komplikují život lidem, kteří si staví nebo rekonstruují rodinné domy. Pokud ceny některých surovin rostou až dvojnásobně nezbývá mnohým nic jiného, než si vypůjčit ještě víc. „Pozorujeme nárůst klientů, kteří mají problémy se splácením hypotéky v důsledku prudkého zvýšení cen stavebních materiálů,“ potvrdil pro Deník mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „Od května registrujeme každý měsíc zhruba stovku klientů s tímto problémem,“ uvedl.

Hrubý odhaduje, že potíže s penězi může mít i patnáct procent klientů. „Snažíme se těmto klientům vyjít vstříc a většinou jejich hypotéku navyšujeme přes stavební spoření,“ tvrdí Hrubý.

Snahu pomoci klientům potvrzuje i Komerční banka. „Navýšení již běžící hypotéky bohužel možné není, přesto mají klienti možnost vzít si na výstavbu nebo rekonstrukci další hypotéku,“ řekl Deníku mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Stavebníci ale musí splnit všechny náležitosti, tedy mít zejména dostatečný příjem.

Zvládnu to?

To ale řada z nich nemusí zvládnout. „Mnozí totiž staví třeba i tři roky a za tu dobu se toho může spousta změnit,“ uvedl olomoucký finanční poradce Martin Buček ze společnosti Golem Finance. Banky podle jeho zkušeností takovým lidem nechtějí navyšovat úvěry. Podle jejich podmínek navíc často lidé nemusí být schopni splácet ani dosavadní hypotéku, a proto ji ani nelze navýšit.

S prodražením staveb by měli počítat i ostatní stavebníci. Podle předsedy představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Jiřího Feixe se náklady na stavby zvednou až o pětinu. „Kromě zdražování materiálů se do nich propíšou i rostoucí ceny stavebních prací. I zahraniční dělníci nyní žádají vyšší hodinovou mzdu,“ varoval Feix.

Podle Bučka je nezbytné, aby stavebníci počítali s do-statečnou rezervou. „Vždy doporučuji navýšit rozpočet tak, aby ji měli k dispozici. Dělal jsem to i v době, kdy se ještě nezdražovalo,“ prohlásil poradce. Pokud lidem přesto chybí peníze, doporučuje jim kupříkladu vzít si úvěr ze stavebního spoření, který lze sjednat i bez zajištění nemovitostí. „To lze ale udělat, pokud to klientovi ustřelío 800 tisíc korun. Pokud by se ale zmýlil o dva tři miliony, není jisté, zda to má vůbec nějaké řešení,“ dodal.