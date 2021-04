Nejprve se do knihy rekordů zapsala svými miniaturními malovanými slepičími vajíčky. Čtyři o velikosti 3,5 – 3,8 cm pomalovaná motivy lidové krajky, květin a teplického zámku jsou v expozici Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

To ale paní Jarmile nestačilo a rozhodla se do knihy rekordů zapsat s ještě menšími kraslicemi. „Jsou to neoplodněná vajíčka andulek, která mi vyfoukla moje neteřinka,“ vysvětlila, jaká vajíčka proměnila v unikátní kraslice.

A protože k vajíčkům patří pomlázka, udělala ji v odpovídající velikosti délky zápalky a poté prezentovala na mezinárodním festivalu Pelhřimov město rekordů.

Kontrast minikraslic s pštrosími vajíčky

Jarmila Brhlíková je velmi činorodý člověk a stále vymýšlí, čím novým překvapit. Svojí metodu malování vajíček dovnitř skořápek představila veřejnosti před lety i v televizním pořadu Jiřiny Bohdalové „Dobrá rada nad zlato“. Na nápad paní Jarmila přišla, když potřebovala při vaření a pečení oddělit žloutek od bílku. Vylámala do vajíčka otvor, oddělila bílek a žloutek a zůstala jí skořápka, kterou jí bylo líto vyhodit.

Proto otvor obrousila ruční bruskou a zkusila namalovat obrázek dovnitř skořápky. Jiřinu Bohdalovou velmi potěšila přiznáním, že při zabrušování otvorů, i když je velmi zručná, také dost skořápek rozbila. Jarmila Brhlíková v televizním pořadu předvedla, jak si udělá do skořápky nejprve tužkou náčrtek a poté obrázek namaluje anelínovými barvami, které jsou odolné a dobře drží.

Do studia s sebou přinesla na ukázku vajíčka, na která maluje hrady a zámky. Nechybělo ani vajíčko, v němž jako správná patriotka namalovala teplické Zámecké náměstí.